Ispirazioni jungle ed effetti naturali esaltano le collezioni FAP ceramiche

FAP ceramiche, azienda tra i maggiori produttori di rivestimenti del settore ceramico, ha riprodotto sulle superfici numerose sfumature green, rigogliosi motivi vegetali e fantasie tropicali come inno alla natura. Spazio quindi agli intrecci di diverse tipologie di piante, foglie e fiori disegnati in maniera dettagliata, o stilizzati dal forte impatto visivo ed emozionale. Tra le linee in pasta bianca di FAP ceramiche, ben rappresentano questo mood i decori di Bloom, Nux, Sheer e la novità Summer.

La serie Bloom si caratterizza per le lastre che conferiscono continuità visiva allo spazio e il minor numero di fughe possibile. La sua bellezza si esprime nei sofisticati decori Dandelion, Rose e Jungle che richiamano la natura con un concerto di colori, leggerezze e movimenti materici sull’intera parete.

Nella collezione Nux, l’effetto scenografico è conferito dal decoro Foliage White, caratterizzato da grandi e delicate decorazioni a foglia. A raccontare la lunga e appassionata sperimentazione con la materia sono anche il fitto fogliame tono su tono di Leaves White, Tropic e l’ampio foliage di Bamboo Beige e Taupe della collezione Sheer che regalano brillantezza e luminosità con effetti lucidi che risplendono sui fondi matt.

Ancora, la nuovissima collezione Summer prosegue la narrazione della sperimentazione artistico artigianale di FAP: qui, il pittorico decoro Magnolia Vento si presenta come una piccola poesia ceramica in cui fiori e foglie prendono corpo con accenti cangianti sul fondo satinato.

Queste soluzioni dal design innovativo combinano creatività artigianale e tecnologie all’avanguardia tali da consentire ad architetti e designer di progettare con le collezioni FAP ceramiche ambienti ineccepibili dal punto di vista sia strutturale sia estetico.

