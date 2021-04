Coco Crush, la collezione di gioielli Chanel

Pubblicità

Tanti gli incontri che, attraversando la vita di Gabrielle Chanel, hanno nutrito le sue creazioni e segnato il suo destino.

Ispirata al motivo trapuntato, la collezione di gioielli COCO CRUSH, evidenzia le incisioni affilate e regolari che si incrociano in modo liscio e a cupola, ricreando il motivo a rombi, motivo emblematico della Maison.La collezione COCO CRUSH realizzate in oro beige, bianco o giallo, o ancora con diamanti incastonati, è lucidata a mano, riflettendo così perfettamente la luce. La collezione COCO CRUSH You and Me by CHANEL sta reinventando gli anelli Toi et Moi. Invece di un corpo ad anello singolo, CHANEL immagina due linee che si incontrano, come due destini che si incrociano. Due traiettorie che si intrecciano senza essere confuse, simboleggiando amore e libertà. La “C” del profilo dell’anello ne indica il fascino. La “C” di CRUSH, la “C” di COCO, la “C” di CHANEL.

