Nuovo ISDINCEUTICS Hyaluronic Concentrate

Il nuovissimo siero idratante ISDINCEUTICS Hyaluronic Concentrate nasce dall’esperienza ISDIN, azienda internazionale leader in dermatologia. Si tratta di un prodotto all’avanguardia che coniuga grande efficacia ed estrema piacevolezza cosmetica. ISDINCEUTICS Hyaluronic Concentrate è un’ondata di benessere rigenerante che ogni giorno idrata in profondità, tonifica, ringiovanisce e illumina il viso come una carezza.

Hyaluronic Concentrate apporta un’idratazione profonda contrastando al tempo stesso i primi segni di photo-aging. La sua texture acqua-gel ultraleggera e rinfrescante (adatta a tutti i tipi di pelle), si assorbe immediatamente regalando al volto un piacevole finish satinato. Quattro benefici in un’unica formula rendono Hyaluronic Concentrate un alleato indispensabile di una beauty routine: idratazione superficiale e profonda grazie alla combinazione di acido ialuronico a doppio peso molecolare; effetto rimpolpante grazie al BioMarine, ingrediente anti-age di origine marina che migliora la struttura di sostegno della pelle; effetto ringiovanente dovuto all’azione combinata di matrichine e oligosaccaridi che stimolano la produzione di collagene, rendendo la pelle tonica e riducendo le prime rughe; effetto illuminante grazie al complesso PoreReducer che uniforma l’incarnato e riduce visibilmente i pori. Insomma, un siero che regala una sferzata di energia.

