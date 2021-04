Allaperto la nuova collezione di Ethimo

Pubblicità

Allaperto, la collezione lounge nata dalla collaborazione tra Ethimo, Matteo Thun e Antonio Rodriguez e diventata iconica per i diversi ‘outfits’ con cui interpreta i luoghi che la accolgono, continua la sua trasformazione in due nuovi mood, Veranda e Nautic, che abbinano il teak rispettivamente al rattan naturale e alla corda.

Allaperto Veranda, che veste di rattan la poltrona lounge, racconta un approccio sempre più eco-friendly nella scelta di combinazioni materiche dall’anima un po’ vintage. L’intreccio in rattan naturale si adatta perfettamente a spazi di passaggio tra l’indoor e l’outdoor, come portici o verande, che rappresentano, nel vivere quotidiano, una vera e propria estensione del comfort degli ambienti interni, con un’innata capacità di sorprendere anche nell’exterior design contemporaneo.

La speciale texture del rattan naturale e il suo raffinato intreccio consentono di creare un affascinante effetto ‘esotico’ negli ambienti semi aperti che ospitano questa nuova versione della poltrona Allaperto.

Allaperto Nautic, il secondo nuovo outfit disegnato con Matteo Thun e Antonio Rodriguez, veste l’intero salotto abbinando il teak alla corda in polipropilene, materiale riciclabile e 100% outdoor. Il mood Nautic trae ispirazione dal mondo marittimo e abbina il prezioso teak a un artigianale intreccio in corda a spina di pesce, che caratterizza con personalità le sedute, esaltandone le linee slanciate. L’intreccio che caratterizza Veranda e Nautic è interamente eseguito a mano, suggerendo un senso di autentica sartorialità e artigianalità della lavorazione.

Per il 2021, la collezione Allaperto si arricchisce di un’altra importante novità: una poltrona sospesa che racconta un outdoor fatto di leggerezza e sintonia con la flessuosità del mondo naturale. La nuova poltrona sospesa, disponibile anche nella versione altalena con struttura autoportante, può essere personalizzata in Rattan (mood Veranda), in corda (mood Nautic) o in fibra Etwick (mood Mountain) in abbinamento alla matrice in teak che caratterizza l’intera collezione Allaperto che si conferma una collezione sorprendente e dinamica, che si reinventa a seconda delle tendenze e del contesto che la accoglie, generando esperienze sempre diverse per vivere al meglio l’outdoor.

