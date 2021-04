Manila Grace presenta il suo mondo Shoes&Bags

Pubblicità

Manila Grace ha seguito la sua ambassador, Elena Santarelli nei suoi impegni quotidiani raccogliendo un diario fotografico della sua giornata. Una camera d’albergo diventa il set-up dove la protagonista viene ritratta nella scelta dei look e degli accessori. Tra suite con arredi di design, scale di marmo, hall e ascensori emergono gli accessori della collezione shoes&bags Manila Grace. Una linea contemporanea, dai tratti eleganti ma che non rinuncia alla praticità per essere adatta ai vari impegni della giornata. Manila Grace realizza una collezione ampia e variegata, un caleidoscopio di modelli, tessuti e colorazioni.

Tra tutti emerge il modello JASMINE, vero must di collezione, una shopping bag dalla silhouette morbida e i pratici manici a catena. Può essere portata sia a mano che a spalla grazia alla tracolla regolabile. E’ pensata in due varianti: nella versione in naplak oppure quella in eco-cocco, entrambe riflettono delle nuances fresche ed adatte alla bella stagione. Una palette fresca come il rosa, l’azzurro, il celeste, il verde acqua o il pistacchio, vitaminiche come il giallo o l’arancio ed infine passe-partout come l’off-white e il nero. DAISY, è un altro modello imprescindibile di collezione. La tote bag presenta un design lineare e pulito ravvivato dalla presenza di ruches laterali. Accanto alla versione in ecopelle matt, proposta in nuances vivide ed avvolgenti come il giallo zafferano, il rosso ed il nero, si inserisce in collezione la variante di eco-pitone con colorazioni soavi e delicate tra cui rosa, azzurro acqua, bianco e polvere. Per le occasioni più glam, vi è poi un modello easy è chic, la cross-body POPPY.

La tracolla, il formato e le tasche a ventaglio la rendono un passe-partout, adatta ad ogni occasione. I colori sono delicati e nelle tonalità pastello conferiscono un touch pop al look. I look vengono poi completati dalla collezione Shoes che combina modelli più formali come sandali, pumps o ballerine ad altri più casual come le sneakers. I sandali con la zeppa sono il giusto connubio tra comfort e stile, l’inserimento del pois sul tacco delinea uno dei tratti distintivi del brand Manila Grace mentre l’intreccio in corda li rende ancora più contemporanei e versatili. Le sneakers sono pensate per tutte le donne dinamiche e sempre in movimento. L’introduzione di alcuni particolari stilistici fanno sì che i modelli abbiano sempre un twist in più ed un elevato tasso di ricerca. I vari modelli da quelli più chunky, alle trainer si arricchiscono di eccentriche lavorazioni come il monogram argenteo, in glitter o con inserti iper-colorati, zebrati o pitonati.