Swing è una delle nuove collezioni di Morelato

L’estro creativo di Libero Rutilo, direttore artistico dell’azienda, si esprime in ogni singolo elemento che la compone. Swing di Morelato nasce dall’idea di creare una linea completa di prodotti d’arredo altamente personalizzabili. Ogni pezzo presente in collezione può infatti essere modulato, composto e scelto in molteplici varianti. Questa particolarità rende Swing perfetta per chiunque voglia arredare la propria casa con esclusiva originalità.

Swing di Morelato si contraddistingue per un gusto moderno e contemporaneo ma al tempo stesso versatile e facilmente adattabile a qualsiasi contesto. Della collezione fanno parte credenze, sistemi componibili, letti, consolle, librerie e scrittoi.

I sistemi possono trovare spazio in una cabina armadio o come soluzione per attrezzare in modo funzionale una parete. Morelato propone infatti una serie di moduli accostabili e pensili di varie misure studiati per poter arredare diversi ambienti. Ogni elemento può essere a giorno, con porte o cassetti dove il protagonista è sempre il legno di frassino disponibile in un’ampia gamma di finiture.

Sono numerose le composizioni che si possono ottenere personalizzando e combinando i vari elementi di Swing dalla zona giorno a quella notte con proposte originali e raffinate come il letto sommier Swing. La particolare testiera di questo modello, composta da legno e parti imbottite in tessuto disponibili in tantissimi colori e texture, crea uno scenografico effetto patchwork.

Scrittoi, credenze e consolle, in diverse dimensioni, completano l’arredo con la stessa filosofia. Cassetti, ante e vani giorno in legno di frassino da personalizzare per un mobile su misura in perfetto stile Morelato.