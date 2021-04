Sedia e panca flor, il nuovo duo floreale di TEAM 7

Pubblicità

L’azienda austriaca TEAM 7 rende ancora una volta omaggio alla natura e presenta la nuova famiglia di sedute flor. Ispirate alle forme organiche e al fascino dei fiori, le new entry della zona pranzo firmata TEAM 7 mostrano come il linguaggio della natura possa essere abilmente tradotto in un design moderno. Sedia, panca lineare e panca angolare: la nuova famiglia flor offre soluzioni adatte a tutti gli spazi e, grazie al suo comfort informale, rende l’ambiente ancora più accogliente. Lo schienale, leggermente arrotondato alle estremità, assicura un piacevole sostegno laterale e ricorda la forma avvolgente di un fiore – da qui il nome “flor”. Nella parte anteriore, un raffinato drappeggio crea l’effetto dei petali di un bocciolo e testimonia la grande esperienza di TEAM 7 nell’arte della tappezzeria artigianale.

La seduta della sedia e della panca flor è dotata di una generosa imbottitura ergonomica in schiuma modellata di alta qualità, che crea una zona di comfort di grande effetto, all’insegna della convivialità. Come dettaglio raffinato, un’elegante cucitura a nervatura corre intorno alla seduta e ne rafforza la somiglianza con un cuscino. Le curve morbide invitano al relax e lo schienale arrotondato ha l’effetto di un abbraccio in cui sentirsi protetti. La sua altezza consente anche agli ospiti più alti di stare seduti comodamente.

Le nuove sedia e panca flor sono realizzate in puro legno massello naturale, proposto in un’ampia gamma di essenze. Il rivestimento dello schienale e della seduta è disponibile sia in pelle sia in tessuto, o in versione mista che abbina entrambe le varianti. In linea con la sua filosofia di sostenibilità, TEAM 7 aggiunge la nuove collezione di tessuti Ripley alla sua gamma di rivestimenti. Il nuovo tessuto è composto al 100% da materiali riciclati, con una percentuale del 63% di materie prime naturali. Il nome è ispirato foneticamente al termine “replay”, che richiama il concetto di “riutilizzo” di vecchi indumenti.

Il risultato è un materiale di elevata qualità che si distingue per la sua struttura attraente e la texture eterogenea, e si presta per rivestimenti dall’effetto vivace e disinvolto. Ripley è disponibile in otto varianti di colore in diverse tonalità di blu, grigio e marrone.

