Supreme, la nuova esclusiva finitura di Cattelan Italia per i piani in Ceramica Marmi

Quando emozione e performance convergono, dall’armonia della materia nasce qualcosa di davvero unico. Supreme è la nuova esclusiva finitura di Cattelan Italia per i piani in Ceramica Marmi. Originalità, spirito decorativo e grandi qualità tecniche sono le sue principali caratteristiche.

Dallo scorso anno Cattelan Italia, azienda leader nella produzione di arredamento Made in Italy per le zone living e notte, ha intrapreso un percorso di ricerca estetica votato ad esaltare i dettagli delle sue collezioni per trasformarli in suggestioni iconiche. Da questa riflessione è nata la gamma New Keramik che annovera oggi 12 straordinarie finiture, fra cui la nuova colorazione Supreme, inedita e raffinata interpretazione del marmo applicata alla ceramica.

Sul candore del bianco ottico si stagliano nobili venature che richiamano la texture e la luminosità del prezioso minerale, in una sofisticata combinazione di contemporaneità e tradizione. C’è una cura del particolare potente, che crea soluzioni stilistiche high-end, rese uniche dall’utilizzo di materiali “premium” e da un’artigianalità italiana creativa ed affidabile. Grande durevolezza, praticità nella pulizia e semplice manutenzione rappresentano ulteriori plus di questa straordinaria lavorazione.