Collezione Hibiscus Primavera/Estate 2021 by Fazzini

Esuberanti e dai colori brillanti, le fioriture che hanno reso Fazzini protagonista di una nuova creatività italiana tornano anche in questa collezione per portare freschezza negli ambienti intimi della casa e risvegliare il desiderio di primavera. Il fascino dei fiori esotici reinterpretato con un disegno decisamente europeo esplode nella collezione HIBISCUS. Petali e foglie si compongono in spontanei bouquet che disegnano con i verdi intensi, i rosa delicati e i seducenti fucsia, la purezza del bianco delle lenzuola, del copripiumino, del quilt e dei teli multiuso. Preziosa stampa digitale – Raso 300 TC di puro cotone.

