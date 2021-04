BR 03-92 Diver Red Bronze di Bell & Ross

Pubblicità

Bell & Ross realizza strumenti per la misurazione del tempo perfettamente adatti all’esplorazione dell’ambiente marino, ambito tanto affascinante, quanto pericoloso. L’expertise marittima del brand nasce dalla convergenza delle conoscenze e delle competenze dei suoi designer, maestri orologiai ed esperti subacquei. Bell & Ross ha progettato orologi DIVER BRONZE perfettamente in sintonia con il mondo sottomarino. Dopo aver presentato una versione con quadrante nero nel 2018, una verde nel 2019 e una blu l’anno scorso, il brand completa la sua gamma colori con il rosso. La cassa (larghezza 42 mm) e la lunetta sono realizzate in bronzo CuSn8 – composto per il 92% da rame e per l’8% da stagno – un materiale profondamente legato alla storia delle immersioni, utilizzato in passato per la realizzazione di scafandri e per la costruzione navale. Evolvendosi nel tempo, questo metallo regalerà a chi lo indossa bellissime sfumature di marrone-rossastro o verde grigio, conferendogli un carattere autentico e unico.

Rosso anodizzato per la lunetta, lacca rossa per il quadrante e bruno-rossastro per il cinturino: le 3 tonalità si armonizzano perfettamente. Come nelle versioni precedenti, tutte le parti metalliche della cassa sono in bronzo, ad eccezione del fondello, realizzato in acciaio inossidabile, e della lunetta in alluminio anodizzato.

Disponibile in edizione limitata di 999 esemplari, il BR 03-92 DIVER RED BRONZE mostra sul fondello un’incisione rappresentante il casco di uno scafandro. Prezioso e resistente, il BR 03-92 DIVER RED BRONZE è un orologio di carattere, progettato per accompagnare il gentleman avventuriero per mare e per terra.

Questo orologio strumento soddisfa i requisiti definiti dalla normativa internazionale ISO 6425. Impermeabile fino a 300 metri, è pronto a conquistare le profondità oceaniche per svelare i suoi segreti. Il cinturino in pelle marrone opaco e le cuciture beige rafforzano lo spirito vintage e autentico dell’orologio; quando lo si utilizza per le immersioni, può essere sostituito con un cinturino in gomma.

