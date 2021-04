Tra Ethimo e Patrick Norguet nasce Swing pouf

Pubblicità

Nuovi e vivaci elementi arricchiscono l’iconica collezione disegnata da Patrick Norguet. Swing, la collezione lounge e dining nata dalla collaborazione tra Ethimo e Patrick Norguet, diventa ancora più completa con i nuovi pouf dal design circolare, che permettono di completare gli ambienti living outdoor offrendo la possibilità di rilassarsi su una seduta ‘extra’.

Questo originale complemento conserva le caratteristiche di qualità, eleganza e comfort della più ampia collezione, rinnovando quel caratteristico e inconfondibile ‘gioco architettonico’ di ripetizioni di elementi in teak. Il pouf può essere scelto per accompagnare i divani e le poltrone lounge Swing o come seduta protagonista, in alternativa alle tipiche sedute da esterno.

Disponibili con struttura in teak naturale o decapato e metallo verniciato bianco o nero, i pouf Swing sono realizzati in tre diversi diametri (140 cm, 60 cm e 40 cm) e ciascuna versione può essere declinata in due altezze (38 cm o 46 cm).

I tessuti della soffice imbottitura, realizzati in materiali tecnici per resistere alle condizioni atmosferiche e all’usura nel tempo, sono disponibili nei colori Nature Grey, Chess, Green Sardinia e Blu INK.

La particolarità dei pouf Swing sta nella possibilità di ‘giocare’ con tutti gli aspetti che li definiscono. Le differenti forme e colori proposti permettono, infatti, di creare composizioni tanto affascinanti quanto sorprendenti, per dare vita ad ambienti unici e speciali in cui poter alternare momenti di relax e di spensierata convivialità, in un perfetto mix tra natura, design ed evasione.

1 di 2

www.ethimo.com