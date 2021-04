Studio Face and Body Radiant Sheer Foundation by M.A.C

Pubblicità

Torna il fondotinta di M.A.C che mette in luce, senza alterarla, la versione migliore della nostra pelle: Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation. Disponibile in una nuova confezione, estende la sua gamma colore con 30 nuove tonalità per adattarsi alla perfezione a ogni tono della pelle, uniformando l’incarnato con un velo di coprenza modulabile, dal finish naturale e radioso. La formula, una tra le più amate, è ultraleggera e waterproof, rinfresca e idrata la pelle rimanendo confortevole per tutto il giorno.

