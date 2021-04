Pareti sopravasca Provex

Pubblicità

Anche i bagni di piccole dimensioni non devono rinunciare allo stile e alla funzionalità: la combinazione vasca-doccia consente di avere in casa, in un unico spazio, la praticità della doccia e il relax della vasca.

Per chi possiede un solo bagno e desidera avere entrambi i prodotti, la soluzione ideale è rappresentata dalle pareti sopravasca che consentono di usufruire di una confortevole doccia quando si è di corsa, e non si ha molto tempo, oppure di una rilassante vasca per concedersi attimi di puro benessere.

Provex, azienda di riferimento nella produzione di cabine e pareti per doccia e di accessori per l’ambiente bagno, sviluppa costantemente proposte di assoluta eccellenza che valorizzano il design, senza tralasciare praticità e funzionalità. Anche gli innovativi modelli di pareti sopravasca di Provex rappresentano il perfetto punto d’incontro tra estetica e tecnologia, coniugando in un unico prodotto comfort e praticità senza rinunciare all’elevata qualità.

Massima stabilità e design raffinato per la soluzione Arco Free AB-2 con parete vasca scorrevole a 2 ante, in vetro temperato di sicurezza 6 mm in finitura trasparente (disponibile anche satinato o cincillà) e con profili brillante lucido (disponibili anche in argento cromo). La porta scorrevole sganciabile garantisce una pulizia più semplice e accurata.

Assoluta trasparenza con il sistema a cerniera per COMBI FREE CK-2, la parete sopravasca composta da due ante pieghevoli, con apertura in/out, in vetro temperato di sicurezza 6 mm, con meccanismo di sollevamento/abbassamento e disponibile nelle varianti trasparente, come nella foto, oppure satinato. Il profilo a parete e le cerniere sono disponibili nell’elegante finitura brillante lucido. Le viti planari interne sono ideali per la pulizia.

Design minimale che privilegia la leggerezza e la luminosità del vetro per LOOK FREE LK-3 composta da 2 ante pieghevoli con apertura IN/OUT, realizzato in vetro temperato di sicurezza 6 mm, disponibile nelle varianti trasparente oppure satinato. Il profilo è disponibile in argento cromato o brillante lucido.

Tutti i modelli sopra citati modelli sono dotati dell’innovativa tecnologia Silicon Free, sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex, che consiste in una speciale guarnizione in pvc resistente all’acqua, fissata sul profilo verticale interno al muro. Con l’eliminazione del silicone, Provex assicura una maggiore igiene e pulizia.

Grazie alla straordinaria capacità dell’Azienda di lavorare sul fuori misura, è possibile richiedere anche soluzioni personalizzate in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente e di rispondere alle richieste di interior designer e architetti, costantemente alla ricerca di prodotti raffinati, funzionali e dallo stile minimal.

1 di 3

www.provex.eu