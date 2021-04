FotoUltra ISDIN Age Repair Color, protegge, ripara e rigenera la pelle 

Pubblicità

Lo conoscevano già le dame del ‘700 che utilizzavano un make-up che conferisce loro un incarnato radioso: si chiama effetto “bonne mine”, un effetto che regala “un bell’aspetto”, un viso giovane e luminoso come se fosse stato baciato dal sole. Oggi noi sappiamo che per una bellezza sana non bastano i benefici dell’aria aperta, ma è sempre necessario proteggere la pelle dall’esposizione, tanto più ora, con l’arrivo della primavera. Dall’innovazione ISDIN, azienda internazionale leader nella fotoprotezione grazie alle formulazioni di ultima generazione

5 Star Daily Protection, nasce un prodotto rivoluzionario: FotoUltra ISDIN Age Repair Color. Si tratta di un fotoprotettore per uso quotidiano che unisce la triplice azione anti photo-aging del già noto FotoUltra ISDIN Age Repair alla colorazione naturale di FotoProtector ISDIN Fusion Water COLOR, uno dei prodotti ISDIN più amati da chi è attento a prendersi cura della propria pelle.

Il risultato è un fotoprotettore viso davvero unico, dalla texture ultraleggera grazie alla formulazione in fase acquosa, dal colore perfettamente adatto ai fototipi dal II al IV, che regala una coprenza naturale, uniforma l’incarnato e dissimula le imperfezioni per un aspetto fresco e riposato, decisamente “bonne mine”.

FotoUltra ISDIN Age Repair Color apporta in più una triplice azione anti photo-aging: protegge prevenendo i danni del sole e dell’inquinamento urbano; ripara il danno solare accumulato a livello cellulare grazie al complesso DNA Repairsomes®; rigenera i segni visibili del foto-invecchiamento grazie a Collagen Booster Peptide, Peptide Q10 e acido ialuronico.

FotoUltra ISDIN Age Repair Color dona una bellezza sana e naturale combinando una protezione UV ottimale, un’eccellente tollerabilità cutanea e un ridotto impatto ambientale.

