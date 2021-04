Miamo presenta MULTI-PEPTIDE 20% LIFTING SERUM

Pubblicità

Miamo, brand di cosmetici funzionali, punta su una costante ricerca scientifica al fine di garantire alla pelle uno stato di benessere ottimale ad ogni età. I suoi prodotti, formulati con alte concentrazioni di attivi ad elevata biodisponibilità, svelano protocolli di bellezza specifici per qualsiasi esigenza. Le rughe d’espressione sono tra gli inestetismi più comuni, inseparabili compagni della pelle in ogni sua fase: forza di gravità, pressioni costanti, durante il sonno per esempio, contrazioni muscolari ripetute legate all’espressività del viso sono le sue principali concause. Concentrandosi su fronte, contorno occhi e contorno labbra, generando così il comunemente detto “codice a barre”.

Per vincere le rughe d’espressione, la via più efficace è usare principi attivi che agiscano sulla contrazione muscolare, contribuendo così a ridurle visibilmente. Per fare questo, Miamo ha studiato una nuova formula all’avanguardia: il suo noto siero ai peptidi, Multi-peptide 20% Lifting Serum, si veste di un nuovo pack e di una formulazione effetto lifting potenziata.

Multi-peptide 20% Lifting Serum è il siero tensore rinnovato a base di 6 specifici Peptidi che, lavorando in sinergia, interferiscono con il meccanismo responsabile della contrazione muscolare e aiutano ad aumentare la sintesi di collagene. Questo duplice effetto coadiuva la riduzione della profondità delle rughe d’espressione e a migliorare l’elasticità cutanea donando al viso un aspetto disteso e tonico. Per un effetto lifting immediato dall’efficacia testata.

