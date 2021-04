Futuroremoto Gioielli presenta la collezione Falene

Pubblicità

Piccole creature della notte, che popolano i sogni dei virtuosi, divengono inaspettati gioielli che muovono l’immaginazione e il desiderio di chi li indossa. È la collezione Falene di Futuroremoto Gioielli.

La fantasia creativa di Gianni De Benedittis, come Morfeo, prende la forma degli oggetti che crea ed ecco, quindi, bracciali con longilinee libellule, esili rami intrecciati con piccoli fiori e insetti; anelli farfalla, con battito d’ali che si muovono nell’aria, azionate dalle stesse dita. Tutti in argento e oro, decorati con smalti di varie cromìe, per una dimensione onirica, da favola, che talvolta tende al noir.

