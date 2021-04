Caudalie presenta la nuova linea anti-macchie Vinoperfect

Pubblicità

Mathilde Thomas (anima della maison Caudalie) e il suo team, sono sempre impegnati a migliorare la composizione delle formule Caudalie. E’ così che hanno messo a punto nuovi trattamenti anti-macchia ancora più efficaci, più sostenibili e più naturali. Ecco come nasce Vinoperfect Sérum Éclat Anti-Taches con una formula più efficace e più sostenibile. I risultati sono immediati e visibili e posizionano questo siero al 1° posto tra i prodotti anti-macchia venduti in farmacia.

È una tradizione ancestrale quella che ha ispirato Mathilde e che l’ha portata a studiare la linfa dei tralci di vite da cui si ricava la Viniferina. Un tempo, nei vigneti francesi, questa linfa veniva usata dalle donne che la applicavano sul viso e sulle mani per attenuare le macchie e illuminare l’incarnato. 62 volte più efficace della Vitamina C, non irrita ed è adatta anche alle pelli più sensibili. Nel 2021, il siero best-seller anti-macchie si reinventa sfruttando un nuovo emulsionante biomimetico che sta rivoluzionando la bellezza sostenibile. Il nuovo emulsionante bio-ispirato imita la struttura stratificata della pelle. Una similarità che favorisce la penetrazione della Viniferina, ottimizzandone l’azione sulle macchie con un’efficacia 3,9 volte superiore.

Efficace su tutti i tipi di macchie:

Macchie solari o lentiggini solari

Quando? Dopo l’esposizione al sole.

Dove? Su tutte le parti esposte ai raggi UVA: viso, décolleté, spalle, mani.

Macchie iperpigmentate

Quando? Dopo un episodio infiammatorio (acne, cicatrici).

Dove? Generalmente sulla zona T, più colpita dall’acne.

Macchie ormonali e melasma, detto anche maschera gravidica

Quando? Dopo un cambiamento ormonale (gravidanza, trattamento, pillola).

Dove? Sul viso, simmetricamente – zigomi e fronte.

Le macchie dell’età o lentiggini senili

Quando? Dopo i 40 anni.

Dove? Su viso, décolleté, spalle, mani.

La sua efficacia è stata clinicamente dimostrata su 6 fototipi, dal più chiaro al più scuro. La sua formula non fotosensibilizzante è adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e può essere utilizzato anche in gravidanza e in allattamento.

