Ethimo presenta Kilt la poltroncina firmata Marcello Ziliani

Kilt, la poltroncina il cui intreccio ‘prende spunto dalla fascia di tessuto che si avvolge attorno alla vita dei fieri abitanti delle Highlands’, disegnata da Marcello Ziliani per Ethimo, è presentata in due nuove versioni per arredare con personalità gli spazi esterni e creare ambientazioni uniche attraverso il colore.

Mix di eleganza e naturalità, la poltroncina Kilt, nelle versioni dining e lounge, unisce la caratteristica struttura in teak, certificato FSC, a nuove cromie della corda naturale, reinterpretata in due colori brillanti che si ispirano alle calde sfumature della vegetazione mediterranea. La fitta trama in Olive Green e Ruby Wine suggerisce atmosfere e vibrazioni positive, rendendo Kilt unica e semplicemente bella. Conservando la sua disinvolta eleganza e le caratteristiche di solidità, comfort ed ergonomia, le nuove proposte della collezione Kilt consentono di valorizzare gli ambienti outdoor.

www.ethimo.com