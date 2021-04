Pubblicità

La crema best-seller mondiale di Shiseido, nata nel 1988 e ancora oggi la più venduta nelle profumerie italiane. La texture setosa e la delicata profumazione con cui Bio-Performance è stata originariamente formulata hanno indotto Shiseido a lasciare inalterate anche le successive riformulazioni. Confortevole come una crema, leggera come un gel, Bio-Performance Advanced Super Revitalizing Cream si fonde con la pelle senza appesantirla, dona una prolungata sensazione di morbidezza, comfort e benessere.

Bio-Performance ha segnato la storia della cosmetica perché è stato il primo prodotto a contenere acido ialuronico di origine bio-tecnologica, Super Bio-Hyaluronic Acid, un principio attivo altamente idratante: un solo grammo può legare fino a 6 litri d’acqua. Super Bio-Hyaluronic Acid è ottenuto mediante la fermentazione di sostanze di origine non animale e vanta 37 anni di solida reputazione in termini di sicurezza, qualità e purezza. Shiseido fornisce Bio-Hyaluronic Acid a 400 società non solo nell’industria cosmetica, ma anche per la produzione di integratori alimentari, nonché nel settore dei dispositivi medici.

Con Bio-Performance Advanced Super Revitalizing Cream by Shiseido le linee sottili scompaiono, le rughe si attenuano e la pelle appare più luminosa, levigata, compatta.

shiseido.it