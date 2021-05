Rotin, la nuova collezione di Ethimo

Pubblicità

Dalla nuova collaborazione tra Ethimo e lo Studio Zanellato/Bortotto nasce Rotin, una collezione lounge dove forma, colore e sostanza si uniscono per raccontare un nuovo modo di pensare e vivere i luoghi del relax e della convivialità all’aperto. Con struttura in teak decapato, composta da divano, poltrona lounge, coffee table e pouf, Rotin trae ispirazione dalla tradizione asiatica, che vede il bambù come elemento protagonista nell’arredamento per esterni, e dalle tecniche normalmente utilizzate nella lavorazione di complementi in giunco.

Rotin inserisce per la prima volta nel suo catalogo prodotti una linea costruita interamente con imbottitura tecnica strutturale: i soffici imbottiti, realizzati con materiali performanti e tessuti specifici per vivere all’esterno, dalla mano morbida e confortevole e con un particolare sistema drenante, definiscono e danno forma alla struttura stessa delle sedute. ‘Tubolari’ in caldo teak decapato, uniti con corda nautica, abbracciano le sedute descrivendone i contorni e creano la struttura dei coffee table. Oltre a forma e sostanza, Rotin è anche colore. Tessuti dalle nuances intense e superfici dalle tonalità decise e luminose enfatizzano, infatti, il valore decorativo della collezione.

In particolare, sono i piani dei tavolini a rivelare una creatività speciale nell’utilizzo del colore, attraverso pattern unici e una staordinaria manualità. I piani sono costruiti interamente a mano, realizzati in cotto smaltato o in marmo – proveniente da lastre di scarto delle cave – e cemento, per dare vita ad affascinanti composizioni ispirate alla tecnica palladiana.

L’originale accostamento di questi ‘dettagli’ in pietra nasce dall’impiego di tre marmi: il Verde Guatemala, il Cipollino e il Bardiglio, tra questi scorrono delle ‘fughe’ in cemento che disegnano eleganti geometrie sulla superficie.

In un bilanciamento perfetto tra comfort e design, Rotin è una collezione fresca e vivace, una nuova proposta di bellezza, funzionalità ed ergonomia en plein air. Nei momenti di relax o nelle occasioni di convivialità, Rotin suggerisce, così, piacevoli esperienze di benessere creando spazi living caldi e accoglienti, una collezione ideale e capace di stupire anche nell’indoor.

