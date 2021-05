Straordinaria fonte di idratazione con Hydra Beauty by Chanel

Pubblicità

La ricerca CHANEL ha rivelato l’incredibile potere della camelia bianca attraverso la creazione di principi attivi esclusivi con eccezionali proprietà idratanti. Sviluppati dai fiori della pianta di camelia, sprigionano i loro benefici nel cuore dei prodotti per la cura della pelle HYDRA BEAUTY, che avvolgono la pelle in idratazione e protezione, giorno dopo giorno. Le formule tailor made, con texture che vanno dal leggero al cremoso, dal tonificante al confortante, lasciano la pelle intensamente idratata e rimpolpata. Per contrastare la sensazione di stiramento, l’aspetto stanco e affaticato della pelle, CHANEL crea Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate (idratante concentrato micro-esfoliante a base di Aha), il trattamento d’eccezione per rinnovare ogni rituale di bellezza e che ridona freschezza e luminosità al colorito. Questo concentrato dalla doppia azione idrata e affina la grana della pelle in un solo gesto delicato. La Camellia Japonica Alba Plena, principio attivo star della linea HYDRA BEAUTY, ottimizza e potenzia l’idratazione e permette un’esfoliazione sicura. Selezionata a mano dalla Ricerca CHANEL, questa varietà di camelia bianca è coltivata nei campi del laboratorio a cielo aperto CHANEL nella regione di Gaujacq, nel sud-ovest della Francia. Il nuovo trattamento è il primo prodotto che racchiude l’estratto di lievito di camelia, principio attivo estremamente idratante sviluppato specificamente per CHANEL.

HYDRA BEAUTY Camellia Glow Concentrate è estremamente versatile: rivitalizza la pelle per un colorito intensamente radioso.

Questo concentrato a doppia azione offre una delicata azione esfoliante e ottimizza l’idratazione cutanea nel rispetto del naturale equilibrio della pelle. La consistenza impalpabile si fonde perfettamente sulla pelle subito dopo l’applicazione.

Applicare due gocce ogni sera ed effettuare movimenti leviganti dal centro verso l’esterno del viso e verso il basso fino al collo. Dopo un mese, i risultati sono evidenti: la pelle appare più levigata, il suo aspetto è più sano e il colorito ritrova la sua luminosità. HYDRA BEAUTY Camellia Glow Concentrate è un trattamento perfetto anche per preparare la pelle all’esposizione solare e sublimare l’abbronzatura.

– Prima dell’esposizione al sole: si consiglia un trattamento di un mese, da iniziare almeno due settimane prima di partire per una vacanza al sole, per preparare la pelle ad un’abbronzatura radiosa e uniforme grazie all’eliminazione delle cellule morte dalla superficie cutanea.

– Dopo l’esposizione al sole: si consiglia un trattamento della durata di una settimana fino a un massimo di un mese dopo il rientro dalla vacanza per levigare la pelle e ravvivare il colorito spento. La pelle è levigata, i pori e le rughette sono ridotti e la superficie cutanea riflette la luce al meglio.

In qualunque modo si decida di applicare HYDRA BEAUTY Camellia Glow Concentrate, le sue proprietà leviganti rendono necessaria l’applicazione giornaliera di una protezione solare. Si consiglia di far trascorrere un mese tra un trattamento e l’altro e di non superare i 6 trattamenti l’anno.

Il rituale HYDRA BEAUTY

Il rituale HYDRA BEAUTY racchiude il segreto di una pelle intensamente idratata, levigata e radiosa:

1 – Preparare e rivitalizzare la pelle con HYDRA BEAUTY Micro Liquid Essence.

2 – Idratare e levigare la pelle con HYDRA BEAUTY Camellia Glow Concentrate.

3 – Idratare, rimpolpare e illuminare la pelle con HYDRA BEAUTY Micro Sérum.

4 – Idratare e rivitalizzare la pelle con HYDRA BEAUTY Micro Crème.

