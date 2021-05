La Prairie rinnova la Collezione Pure Gold

Pubblicità

Formule sempre più efficaci e packaging dal design innovativo e per la prima volta con confezioni ricaricabili: il rituale Pure Gold di La Prairie offre alla pelle una ricostruzione immediata e a lungo termine, con tre formule distintive: siero, trattamento e contorno occhi. La pelle viene istantaneamente pervasa di un particolare splendore sano e giovanile, come se fosse illuminata dall’interno. Nel tempo, la sua struttura complessiva viene migliorata. Con la Pure Gold Collection, la pelle è rivitalizzata, nutrita e arricchita. In occasione di questo lancio, La Prairie ha scelto anche di diventare sostenitore permanente della sezione di glaciologia dell’ETH di Zurigo, per applicare una visione senza tempo al suo impegno a sostegno della ricerca sui ghiacciai condotta presso l’università scientifica numero uno dell’Europa continentale.

Pure Gold Collection

Pure Gold Radiance Concentrate – 30 ml – un siero prodigioso che offre alla pelle benefici immediati e di lunga durata per una luminosità senza precedenti. La formula, arricchita con Pure Gold Diffusion System, è stata sviluppata per levigare la pelle e migliorarne la grana, per rivitalizzarne l’aspetto e aiutare a uniformare l’incarnato. Goccia dopo goccia, viene assorbito facilmente dalla pelle, lasciando un sottile accenno di splendore d’oro puro.

Pure Gold Radiance Cream – 50 ml – un lussuoso idratante riscalda la carnagione con la luminosità dell’oro puro, restituendo alla pelle lo splendore che il tempo ha affievolito. Questa crema, arricchita con Pure Gold Diffusion System, offre nutrimento, leviga la pelle, ne uniforma la grana, la idrata in profondità.

Pure Gold Radiance Eye Cream – 15 ml – La Prairie cattura lo splendore radioso della giovinezza con Pure Gold Radiance Eye Cream, arricchita con il Pure Gold Diffusion System. Il contorno occhi è immediatamente più luminoso, profondamente idratato e appare ridefinito nel tempo.

Tutte le creazioni Pure Gold Collection sono caratterizzate da un delicato profumo, concepito per catturare la fragranza unica delle elevate cime svizzere al crepuscolo.

La visione di La Prairie – la sua vera raison d’être – è quella di creare un mondo in cui la bellezza superi i limiti temporali – un mondo di eterna bellezza. È quindi naturale che La Prairie continui questa ricerca attraverso il lusso con uno scopo ben definito che, proprio come la maison, punta a trascendere i limiti del tempo.

Ogni creazione è racchiusa in un contenitore con coperchio in metallo spazzolato, pensato per essere conservato e riutilizzato. È sufficiente sostituire le delicate capsule in vetro contenenti le formule, una volta vuote.

www.laprairie.com