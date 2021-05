Pubblicità

New York si mette a tiro e l’Italia risponde. In occasione della 51esima edizione della Maratona di New York prevista il prossimo Novembre la fondazione IASF presieduta da Alessandro Pinto organizza una gala di beneficenza dal titolo evocativo: “GIUSY VERSACE – BENEFIT GALA DINNER”, una iniziativa umanitaria internazionale concepita al fine di raccogliere i fondi necessari per consentire a bambini e adolescenti, che abbiano perso un arto, di poter tornare a giocare, camminare e persino correre.

Dopo un lungo periodo di convivenza con la pandemia, il progetto vuole anche essere un esempio tangibile e motivante di rinascita. Il cuore di questa iniziativa è Giusy Versace, atleta paraolimpica e campionessa nei 100 e 200 metri, testimonial d’eccezione di questo progetto: si tratta infatti di una importante Cena di Gala che renderà omaggio alla vita e ai successi di Giusy prevista per il giorno 4 Novembre 2021 a New York, presso la Metropolitan BallRoom del Grand Hotel Sheraton di Times Square, che garantisce il rispetto di tutte le norme sul distanziamento.

I fondi raccolti si concretizzeranno nella donazione di arti prostatici e di protesi personalizzate a bambini ed adolescenti bisognosi e magari dotati di un talento sportivo come quello di Giusy attraverso la sua fondazione “Disabili no limits”. L’Evento avrà una importante ripercussione mediatica e il coinvolgimento istituzionale di Ambasciata e Consolato, oltre alla piena copertura di vari broadcast tra cui il network RAI World.

Scrive Giusy: “L’impegno internazionale dello IASF (Italian American Sport Foundation) sulla questione dell’inclusione e il loro sforzo per indurre la società a superare lo stigma e il pregiudizio sono notevoli; come atleta, donna e personaggio pubblico farò del mio meglio per rendere la serata un successo di presenze e raccolta fondi. Non vedo l’ora che arrivi una serata stellare nel cuore di New York City, dove possiamo brindare per celebrare vite più sane per le persone vulnerabili”.