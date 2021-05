La nuova collezione Engrave Me di PDPAOLA

Pubblicità

Collane, anelli, bracciali e orecchini della collezione Engrave Me, creano un’estetica scintillante con modelli contemporanei, sempre rivolti alle tanto amate mamme. PDPAOLA propone gioielli di alta qualità, realizzati in argento sterling 925 con placcatura in oro e decorati con delicati cristalli, che rendono queste gioie il miglior tributo per ogni occasione.

Fungendo da tela in bianco, questi gioielli si trasformano nel messaggio diretto per dire alle donne di tutto il mondo quanto sono meravigliose e uniche.

www.pdpaola.com