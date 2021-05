Pure Color Illuminating Shine di Estée Lauder

Pubblicità

Rossetti che regalano glamour ad alta definizione per la donna dinamica, determinata e sicura di sé. Sono i rossetti Pure Color che offrono varie textures e sfumature adatte ad ogni momento della vita quotidiana (più di 80 tonalità.

La novità di quest’anno è il rossetto Pure Color Illuminating Shine, disponibile in 10 tonalità. Colore luminoso, idratante, vibrante, un rossetto con struttura gel che si fa notare per il finish radioso e brillante in tonalità audaci e vivide. La texture risulta confortevole, morbida e fondente, scorre facilmente sulle labbra, con un colore modulabile da trasparente a medio. Contiene una miscela di Acido Ialuronico, Ceramidi e Trigliceridi che agiscono insieme per idratare le labbra.

www.esteelauder.it