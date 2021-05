Pubblicità

La nuova ed esclusiva powder in edizione limitata è ideale per esaltare la luce del sole che risplende sulla pelle. Terracotta Light Bloom by Guerlain, cattura i primi raggi della giornata. Si ispira alla natura e racchiude una powder estiva e luminosa nella forma di un bellissimo fiore infuso di delicati riflessi dorati, con al centro una nuance rosa delicata. Terracotta dona alla pelle una luminosità immediata, un glow naturale e tutta la radiosità del sole.

La powder Terracotta Light Bloom racchiude tutta l’energia del sole che sorge. Pronta a donare estrema luminosità, questa nuova edizione limitata cattura la dolce luce rosa e fresca di un’albaestiva. La tonalità bestseller N°3, è impreziosita da un centro di un rosa delicato con leggeri riflessi dorati, per un finish blush super luminoso. Abbronzato e impreziosito da un tocco rosa leggermente scintillante sulle guance, sul dorso nasale e sul mento, l’incarnato rivela la sua naturale bellezza.

Su tutto il viso o solo in alcuni punti, Terracotta Light Bloom fa risplendere ogni incarnato. Applicato usando la gestualità del “numero3” come un blush, esalta la naturale bellezza delle guance.

Come un fiore estivo circondato da splendenti raggi dorati, Terracotta Light Bloom dona un glow naturale e su misura. L’effetto illuminante, i toni e le intensità possono essere modulati per adattarsi a qualsiasi desiderio.

