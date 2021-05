Stampare foto: perché farlo online

Pubblicità

Ormai la fotografia digitale è divenuta il principale metodo per ritrarre momenti importanti della vita e conservarne il ricordo. Chiunque, utilizzando un’apposita macchina fotografica o il cellulare, scatta foto digitali, per poi conservarle sul computer o sul dispositivo che ha usato per catturare lo scatto. In pochi invece possiedono una stampante, soprattutto se si considerano quei dispositivi adatti a stampare fotografie digitali in alta qualità. L’uso di siti che consentono di stampare foto online è sempre più diffuso, per altro stiamo parlando di un servizio professionale, che offre anche molteplici opportunità per creare poster, quadri o gadget con le foto preferite.

Le opportunità le trovi online

Numerosi siti permettono di stampare foto di ogni genere online, dando vita a semplici foto su carta di dimensione standard, o anche a oggetti particolari come magliette o calamite o stampe di grande formato. Per farlo è sufficiente scegliere quali foto stampare e caricarle sul sito prescelto. Solitamente questo tipo di servizio comprende anche la possibilità di sfruttare un software per il fotoritocco, da scaricare e installare sul proprio computer, o anche da usare direttamente online. Grazie a questo tipo di proposte stampare foto digitali in alta qualità è semplicissimo e rapido. Una volta scelto il formato, il tipo di carta e alcune opzioni aggiuntive si avvia la stampa. Le foto si potranno ricevere direttamente a casa propria nell’arco di alcuni giorni. Ci sono però siti cui corrispondono anche negozi fisici sul territorio, che permettono al cliente di ritirare le proprie fotografie di persona.

Non solo i piccoli formati

Tra le varie opzioni per quanto riguarda la stampa di fotografie online troviamo qualsiasi formato, con carta fotografica di alta qualità, classica, lucida o opaca a seconda dei propri desideri. Volendo però sono disponibili anche formati maxi, dai 7 cm x 10 per arrivare fino al formato poster 50 cm x 75 cm. Chiaramente il prezzo varia a seconda delle scelte effettuate, con la possibilità di ottenere uno sconto nel caso in cui si stampino più esemplari della medesima fotografia. I siti che propongono questo genere di servizi consentono anche di creare veri e propri complementi d’arredo, come ad esempio stampe su tessuto, canvas o quadri con cornice. Il cliente seleziona tutti i particolari, dalle dimensioni al materiale su cui stampare, per ottenere a casa il prodotto finito, pronto per essere appeso in una stanza della propria abitazione.

Regali con le foto più amate

Oggi le moderne stampanti laser e a getto d’inchiostro di tipo professionale permettono poi di stampare su qualsiasi supporto, dai tessuti fino alle cover per il cellulare. Scegliendo le foto che si preferiscono si possono quindi creare oggetti, soprammobili, complementi d’arredo per ogni gusto e preferenza. L’importante sta nello scegliere una fotografia particolarmente bella o significativa. Gli oggetti creati in questo modo potranno essere sfruttati come piccoli doni, o veri e propri regali di Natale. Molti approfittano delle stampe digitali per personalizzare la tazza della colazione, il calendario per l’anno nuovo o addirittura le bomboniere per le nozze o il battesimo.

Dai vita a un fotolibro

Quando ci si trova a scegliere le fotografie da inviare in stampa spesso ci si trova a non sapere quali preferire. Le immagini stampate saranno poi usate per mostrarle ad amici e parenti. La proposta dei siti di stampe digitali è quella di riunire tutte le immagini in un singolo foto libro, perfetto da conservare negli anni. Un vero e proprio libro fotografico, creato con le immagini di una vacanza in una località particolarmente bella e suggestiva, del battesimo dei propri figli o di una qualsiasi esperienza che si desidera ricordare per sempre.