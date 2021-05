Il Table Bench di Børge Mogensen in versione più piccola

Pubblicità

Carl Hansen & Son presenta Table Bench BM0488S, una versione più piccola della famosa panca di Mogensen con il caratteristico sedile intrecciato, dettagli eleganti e l’accurata abilità artigianale di sempre. La serie è quindi diventata ancora più flessibile. Børge Mogensen ha creato il Table Bench nel 1958 come parte del suo concetto di ‘mobili da costruzione’ la cui filosofia consisteva nella progettazione di complementi d’arredo funzionali e durevoli, adatti alle esigenze e abitazioni private in continuo cambiamento. Il Table Bench è realizzato in rovere massello e rattan a doppia trama che conferiscono al pezzo un’estetica elegante e resistente. I bordi arrotondati e gli splendidi giunti a mortasa testimoniano l’artigianalità elaborata che caratterizza lo stile di Børge Mogensen.

“Børge Mogensen è famoso per la sua capacità di combinare alta qualità e design intramontabile, e questa panca non fa eccezione. Siamo quindi lieti di poter ampliare la collezione dell’iconico designer con una versione più piccola del Table Bench”, afferma Knud Erik Hansen, CEO di Carl Hansen & Son. “La panca è perfetta come comodino per il letto appena lanciato e firmato Børge Mogensen in collaborazione con i designer di DUX. Adesso è possibile decorare l’intera camera da letto con lo stile di Børge Mogensen e conferirle quindi un’estetica armonica”, conclude.

Il Table Bench BM0488S sarà nei negozi a partire da agosto 2021.

www.carlhansen.com