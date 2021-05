Émulsion Exquise arricchisce la linea à la Rose Noire di Sisley

Pubblicità

Nel 2011, Sisley studia i benefici di una rosa eccezionale e lancia Masque Crème à la Rose Noire. Oltre alla sua incredibile sensorialità, l’immediata efficacia su vitalità, freschezza e luminosità della pelle, ha reso questa maschera un trattamento culto, punto di partenza di una collezione che, con il passare degli anni, ha conquistato un pubblico sempre più vasto. Ogni rosa è composta da 40 petali che beneficiano di una concentrazione particolarmente elevata di molecole attive. Essa viene raccolta nel sud della Francia, un solo mese all’anno e all’inizio della fioritura, per conservarne tutta la potenza. Simbolo di radiosità e luminosità, questa rosa ormai emblematica, oggi è utilizzata anche in un trattamento per il corpo: Émulsion Exquise à la Rose Noire. Si tratta di un “velo” sublimatore altamente dissetante che restituisce l’elasticità alla pelle rendendola più giovane… avvolgendola con sentori di rosa. Nel cuore di questo nuovo trattamento per il corpo è concentrata tutta la quintessenza della Rosa Nera riunendo i suoi estratti acquosi e oleosi, sfruttando le sue preziose proprietà per dissetare intensamente la pelle, rimpolparla e renderla più bella. Inoltre, l’associazione con l’olio di Camelina, l’estratto di Padina Pavonica e lo Zenzero bianco, regala alla pelle un equilibrio lipidico, nutrendola e rassodandola. Applicata al mattino o alla sera con leggeri movimenti su tutto il corpo, Émulsion Exquise, avvolge la pelle di morbidezza. Confortevole come un balsamo, vellutata come un olio e leggera come l’acqua, Émulsion Exquise à la Rose Noire scivola sulla pelle come una carezza.

(inserire foto linea) La linea à la Rose Noire

Masque Crème

Huile Précieuse

Baume en Eau

Fluide Contour des Yeux

Émulsion Exquise

