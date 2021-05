Nuova veste per il Constance Moofushi, alle Maldive

Pubblicità

Autentica gemma nell’Oceano Indiano, il Constance Moofushi alle Maldive è stato protagonista di un recente restyling. Spiagge bianche, un mare color zaffiro e maestose palme da cocco abbracciano il resort, che offre un’esperienza di lusso a piedi nudi su un’isola deserta nell’atollo di Ari Sud.

Visto dall’alto, il Constance Moofushi sembra uno smeraldo incastonato in acque turchesi, in quella tonalità di blu tipica delle Maldive. Lo studio MHNA, che ha curato il restyling del resort, si è ispirato alla bellezza dell’oceano e alle vibranti sfumature di colore della natura per conferire a Moofushi una nuova freschezza. Nelle ville sull’acqua si ritrovano nuances turchesi in armonia con i toni del rosso fulvo e dell’avorio, un’alternanza di strisce, motivi con i pesci e riproduzioni di coralli che trasmettono una sensazione di calma, avvolgendo gli ospiti in un’atmosfera da sogno ad occhi aperti. Nelle ville sulla spiaggia c’è un accenno alla natura esuberante dell’isola, grazie all’utilizzo di una palette di tonalità verdi e vivaci motivi floreali che animano l’intera decorazione.

Una nuova collezione di mobili contemporanei, ispirata da pezzi di viaggio provenienti da tutto il mondo, arreda i diversi spazi dell’hotel, portando una ventata di freschezza e modernità. Lampade in corda, un grande lampadario a forma di conchiglia, colonne retroilluminate fatte di bottiglie e divani pop sono solo alcune delle novità. C’è persino un vecchio food truck Citroën direttamente sulla spiaggia nei pressi del nuovo Grill Lounge, che aggiunge carattere, volendo diventare un vero e proprio punto di ritrovo, mentre gli ospiti si rilassano sotto i pergolati di bambù giocando, leggendo o semplicemente rilassandosi con un drink.

Con il suo nuovo stile, un servizio eccellente e spiagge immacolate, il Constance Moofushi è la destinazione perfetta per i viaggiatori che ricercano una meta tranquilla e piacevole. Estremamente popolare tra gli appassionati del diving, che ne apprezzano il reef brulicante di vita, i punti di immersione per nuotare con le mante e le suggestive uscite in barca al tramonto, questo piccolo eden nell’Oceano Indiano è un rifugio idilliaco.

Il Constance Moofushi è un’isola privata, un paradiso per le immersioni a 25 minuti di idrovolante da Malé. Un eco-resort all-inclusive che offre cene gourmet a piedi nudi in due ristoranti e due bar tropicali. Constance Hotels & Resorts è garanzia di eccellenza nell’Oceano Indiano, con esperienze uniche: al Constance Moofushi gli ospiti possono avvistare mante e delfini, cenare con i piedi in laguna e pescare durante le ore notturne con la popolazione locale. Le ville si snodano lungo jetty che portano al mare: 56 Water Villa (66 m2), 30 Senior Water Villa (94 m2) e 24 Beach Villa (57 m2).

www.constancehotels.com