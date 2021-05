Excalibur Single Flying Tourbillon di Roger Dubuis

Pubblicità

Da vero innovatore, il brand orologiero di lusso Roger Dubuis è spinto dall’irrefrenabile voglia di trovare idee sorprendenti, tecnologie innovative e design inconfondibilmente originali. Con il lancio del nuovo Excalibur Tourbillon Volante Singolo, dimostra ancora una volta di rappresentare l’Iper Orologeria. Il nuovo Excalibur Tourbillon Volante Singolo è un astro che splende di una nuova luce. Per festeggiare la reinterpretazione contemporanea del suo inimitabile design scheletrato, Roger Dubuis è intenzionato a rendere omaggio all’arte in tutte le sue forme. In particolare, questa lavorazione orologiera iconica porta l’Iper Orologeria a livelli mai raggiunti prima, rendendo la più recente interpretazione dell’Excalibur Tourbillon Volante Singolo un vero e proprio capolavoro.

Questo segnatempo, meticolosamente migliorato in ogni suo dettaglio, è reinterpretato con gusto e ricercatezza utilizzando materiali tecnici e moderni. Il nuovo design, vero e proprio capolavoro contemporaneo, sfoggia linee essenziali sia sulla cassa che sul movimento. Creando l’impressione di un’estetica più sottile e di una vestibilità più leggera, nonché accentuando la sensazione di trasparenza e profondità, il calibro è stato completamente ricostruito per realizzare una prodezza architettonica incarnata dalla stella Roger Dubuis, che ora fluttua al di sopra del bariletto. Il motivo è reiterato in tutto il segnatempo: al centro delle scanalature su corona e lunetta, dei bracci della stella, della gabbia del tourbillon, degli indici delle ore sulla flangia e delle lancette. Quest’estetica dinamica è amplificata dal Poinçon de Genève – il più esigente fra i marchi di qualità dell’Alta Orologeria, dato che richiede che ogni singolo componente dell’orologio sia decorato a mano. A queste finiture si aggiungono decorazioni inattese e spiazzanti nella moderna Alta Orologeria, come le superfici superiori con spazzolatura circolare e gli angoli lucidati, a dimostrazione dell’approccio visionario di Roger Dubuis.

Il nuovo calibro RD512SQ è tecnicamente sorprendente, ha ridotto il suo peso grazie alla parte inferiore della gabbia del tourbillon realizzata in titanio – due volte più leggero dell’acciaio inossidabile – e alla parte superiore della gabbia del tourbillon costruita in cromo-cobalto lucidato a specchio. Queste caratteristiche permettono di ottimizzare radicalmente la riserva di carica a 72 ore. Inoltre, anche i cinturini sono disponibili in varie misure: con 5 taglie, dalla 0 alla 4, ciascuno potrà trovare il cinturino perfetto e avere la garanzia di una fibbia sempre centrata sul polso, mentre un Sistema di Sgancio Rapido offre massima flessibilità. La cassa da 42 mm è disponibile in soli 88 esemplari per colore: Titanio DLC grigio scuro, CarTech Micro-Melt BioDur CCMTM (® negli USA) cromo-cobalto e il nuovo EON GOLD – una tonalità di oro rosa che resta più stabile grazie a una tecnologia anti ossidazione. L’Excalibur Tourbillon Volante Singolo, completamente rivisitato, si distingue come nuova icona contemporanea.

