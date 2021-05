Sara Sampaio: dieci cose che non sai sulla modella

Pubblicità

Sara Sampaio è la modella portoghese che ha conquistato la popolarità e la fama grazie alla collaborazione con il brand americano di abbigliamento e lingerie Victoria’s Secret. Sara ha percorso una lunga gavetta per arrivare dove è oggi, e il suo successo lo deve in particolare al suo corpo perfetto e ai suoi occhi di un verde cangiante.

La modella portoghese dimostra sempre di essere una gran professionista quando si parla di lavoro, e di essere una ragazza normale, ironica e che ama divertirsi con gli amici e stare in famiglia.

Ecco dieci cose che, forse, non sapevate su Sara Sampaio.

Sara Sampaio: chi è

1. Sara Sampaio è una modella portoghese. Di secondo nome fa Pinto, è nata a Porto il 21 luglio del 1991 da Cristina e Armando Sampaio e ha un fratello di nome André. Sara ha iniziato la carriera di modella dopo partecipato e vinto il concorso Cabelos Pantene nel 2007 mentre andava alle scuole superiori. I suoi genitori sono stati sempre abbastanza rigidi circa la sua carriera di modella mentre la ragazza stava ancora studiando, premendo sul fattore educazione. Così, finita la scuola, Sara è andata a Lisbona, capitale del Portogallo, a terminare la sua carriera scolastica. Si era anche iscritta all’università, che poi ha abbandonato per poter perseguire la sua carriera di modella a tempo pieno.

2. La carriera della modella portoghese è iniziata con il botto. Dopo aver completato la sua carriera scolastica, finalmente Sara ha potuto dedicarsi a tempo pieno a quella da modella, iniziando a comparire sulle riviste più importanti del mondo della moda, come Vogue, Glamour ed Elle e nel 2012 conquista la copertina di Vogue Portogallo. Nello stesso anno viene scelta per la campagna internazionale per Calzedonia mare, che conquista anche per i 3 anni successivi, fino al 2015. Negli stessi anni è stata il volto di diverse altre campagne, come quella per il brand Replay e Bluemarine, che l’ha vista partecipare, rispettivamente, con Irina Shayk e Adriana Lima per la stagione autunno/inverno 2011/2012. A partire dal 2012, fino al 2014, è stata testimonial della linea di abiti da sposa targati Rosa Clarà, insieme a Barbara Palvin. Nel 2013 compare sulla copertina di GQ del mese di gennaio, diventa volto per la campagna autunno/inverno 2014 per Morellato e sfila al Calzedonia Summer Show.

3. L’anno successivo viene riconfermata per la campagna Morellato. Nello stesso anno debutta su Sports Illustrated Swimsuit Issue, diventando la prima modella portoghese ad essere comparsa sulla celebre rivista. Sempre nel 2014 diventa testimonial della campagna di Gas Jeans, accanto al pilota di Moto Gp Marc Marquez, per l’autunno/inverno, mentre nel 2016 partecipa a varie fashion week, sfilando per celebri marchi come Jean Paul Gaultier, Miu Miu, Alberta Ferretti, Moschino, Marc Jacobs, Ermanno Scervino, Dolce e Gabbana, Tommy Hilfiger e Missoni. Nel 2017 Sara è stata testimonial di Pinko e l’anno dopo ha affiancato Cate Blanchett e Adwoa Aboah nel ruolo i testimonial di Sì Passione di Giorgio Armani, diventando anche il nuovo volto di Armani Beauty. La Sampaio, più che altro, è conosciuta per il suo lavoro Victoria’s Secret, che dura dal 2013. A partire da quest’anno, Sara diventa uno dei volti della linea Pink e nel novembre dello stesso anno viene scelta per partecipare al suo primo Victoria’s Secret Fashion Show, diventando poi un Angelo nel 2015, diventando il primo Angelo portoghese.

Sara Sampaio è Instagram

Visualizza questo post su Instagram Swipe for smiles 😄 Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 16 Mag 2020 alle ore 8:56 PDT

4. Sara ha un profilo Instagram molto seguito. Il suo account ufficiale raccoglie circa 7 milioni di seguaci, tutti pronti a seguire le avventure di una delle modelle più apprezzate da anni in tutto il mondo. Il suo profilo contiene tantissime foto, che la vedono protagonista, per la maggior parte delle volte, di eventi come il Victoria’s Secret Fashion Show o si altre campagne pubblicitarie. Ma al di fuori del contesto lavorativo, Sara posta foto che la vedono insieme alla amiche, durante viaggi di piacere, in alcune è protagonista insieme al fidanzato, mentre in altre si gode l’amore della sua nipotina. La Sampaio dimostra di essere sicuramente una professionista del suo ambito lavorativo, ma di essere anche una persona che ama divertisti, stare insieme ai suoi cari e di essere molto ironica e autoironica. Per non parlare dei suoi occhi, che sono sempre i grandi protagonisti di tutti i suoi post.

5. La Sampaio ha anche un profilo ufficiale Twitter. Sara ha un account sul social Twitter, sul quale è molto attiva e che usa per comunicare con il proprio seguito, composto da più di 902 mila seguaci. Grazie a Twitter, la modella può comunicare con i suoi fan, scherzare con le colleghe, e promuovere la sue campagne di cui è protagonista.

Sara Sampaio: Calzedonia

6. Sara Sampaio è stata il volto di Calzedonia. La modella portoghese ha rappresentato il brand italiano per le campagne mare del 2012, 2013, 2014 e 2015. Il suo fisico statuario e il suo volto contraddistinto da occhi verdi penetranti, ha dato sicuramente un valore aggiunto alla campagna pubblicitaria del brand.

Sara Sampaio: età, altezza e peso

7. La modella portoghese ha le forme nei punti giusti. Alta 1,73 cm, la Sampaio pesa 54 kg e le sue misure sono 81-60-87.

Sara Sampaio: curiosità

8. La modella ha recitato in uno spot commerciale e ha partecipato a qualche videoclip. Nel 2015 ha recitato in uno spot pubblicitario per la catena Carl Jr., un fast food, mentre nel 2017 appare nel videoclip della canzone 2U di Justin Bieber e David Guetta, comparendo insieme ad altre modelle del brand di lingerie americano. In passato, però, aveva già avuto qualche esperienza: infatti ha partecipato anche ai videoclip di Chainsaw, di Nick Jonas, e a Wolves di Kanye West, entrambi del 2016.

9. La Sampaio non segue nessuna dieta. La modella ha un fisico da invidia e può permettersi di mantenerlo così senza seguire nessuna dieta particolare. Come ha ammesso anche lei, ha degli ottimi geni e un perfetto metabolismo che le permettono di mangiare ciò che vuole senza avere paura di ingrassare, mangiando pizza a volontà. C’è anche da dire che la modella pratica anche tanto sport: il pugilato e le arti marziali sono i suoi sport preferiti.

10. Sara Sampaio è fidanzata. La modella è fidanzata con il businessman Oliver Ripley dal 2016. La loro storia resiste con il tempo e il lavoro di entrambi, e tutti e due sembrano divertisti molto insieme.

Fonti: marriedbiography, grazia