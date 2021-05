Transvital presenta i due alleati per la cura del corpo

Pubblicità

Un corpo tonico, sodo e armonioso è il desiderio di tutte le donne, per questo Transvital ha messo a punto due prodotti specifici, da utilizzare da soli o in sinergia per ottenere una silhouette rimodellata e una pelle perfettamente idratata e tonica. Al cuore delle formulazioni vi sono oli naturali come olio di macadamia, olio di avocado e olio di jojoba, ma anche attivi di ultima generazione come l’Oxy-Lift Perfecting Complex dall’effetto liftante immediato e uno speciale carrier che trasporta ossigeno molecolare negli strati profondi della pelle, per un effetto rivitalizzante e ringiovanente.

Body Lift Precious Oil – 100 ml

Body Lift Precious Oil è un olio corpo dal finish asciutto e morbido e da un rapido assorbimento. I suoi ingredienti pregiati a base di oli naturali e sostanze funzionali, contribuiscono a potenziare l’attività antiossidante proteggendo la pelle dall’azione nociva dei radicali liberi e favorendo un’azione elasticizzante e nutriente. La pelle è profondamente idratata, levigata ed elastica.

Modo d’uso:

Applicare quotidianamente su tutto il corpo con un leggero massaggio per favorire l’assorbimento. Lascia la pelle meravigliosamente idratata, levigata ed elastica. Ideale se utilizzato in combinazione con gli altri prodotti della linea.

Paraben Free/Dermatologicamente testato

Body Lift Nourishing Soft Cream – 200 ml

Body Lift Nourishing Soft Cream è un eccezionale trattamento anti età globale per il corpo. La sua texture soffice e cremosa dal tocco vellutato e avvolgente, apporta i benefici di un trattamento anti invecchiamento, idratante, rassodante e illuminante. L’idratazione immediata lascia poi spazio ad un nutrimento intenso e profondo a lungo termine. Le imperfezioni si attenuano, la pelle è meravigliosamente idratata, liscia e setosa, il copro ritrova tono e compattezza.

Modo d’uso:

Applicare quotidianamente su tutto il corpo con un leggero massaggio per favorire l’assorbimento. Lascia la pelle meravigliosamente idratata, levigata ed elastica.

Paraben Free/Dermatologicamente testato.

www.transvital.com