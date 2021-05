Bristol Palace, una pausa gourmet nel cuore di Genova

Pubblicità

Una pausa “alternativa” dedicata ai genovesi e a chi si ferma in città: ci si rilassa all’Hotel Bristol Palace – una mini vacanza che può durare da uno a tre giorni, ricca di momenti gourmet – oppure, senza soggiornare in hotel, ci si accomoda nelle sale ristorante e nel Ristorante Giotto con terrazza esterna, accarezzati dalla brezza e dal primo sole di aprile, e si pranza in compagnia, trascorrendo ore spensierate attraverso un viaggio nelle ricette, nei profumi, nelle produzioni tipiche. Chi desidera godersi una vera e propria pausa dalla routine quotidiana può prenotare una camera o suite, e dormire in un palazzo che ha ospitato celebrity, teste coronate e star hollywoodiane, svegliarsi con una sontuosa colazione.

Tre diverse proposte Silver, Gold e Platinum – una notte, due notti con welcome gift all’arrivo, tre notti con bottiglia di bollicine in camera – permettono di personalizzare il soggiorno. Indipendentemente dalla proposta scelta, ogni sera della nostra mini vacanza prevede la cena al Ristorante Giotto, con quattro portate che risvegliano i sensi. Un’occasione per rilassarsi e vivere ore di spensieratezza, nel pieno rispetto delle norme di prevenzione e distanziamento.

1 di 3

www.hotelbristolpalace.it