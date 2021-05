Acca Kappa crea la fragranza VOLATA Eau De Parfum

Pubblicità

Il Giro d’Italia nacque nel 1909. All’epoca Acca Kappa, azienda di Treviso famosa nel mondo per la produzione di spazzole, spazzolini da denti e articoli per la cura del corpo ancora oggi prodotti nello stabilimento originario, aveva già 40 anni di storia, una storia che del valore dell’artigianalità senza tempo, fatto di costanza, dedizione e idee, ha fatto tesoro.

Oggi, per amore di uno sport nobile e popolare capace di conquistare un pubblico vastissimo, affine nello spirito e nella vocazione trasversale ai valori dell’azienda, Acca Kappa crea VOLATA EAU DE PARFUM, un profumo dedicato al Giro d’Italia, “official fragrance” che rappresenta l’inizio di una collaborazione che si svilupperà nell’arco del prossimo triennio.

“Fin da subito ci è sembrata un’avventura molto affascinante, anche perché, proprio quest’anno, si celebrano i 90 anni della Maglia Rosa al Giro d’Italia”, dichiara Elisa Gera, CEO di Acca Kappa alla quarta generazione. “Abbiamo coinvolto Luca Maffei, “naso” milanese e astro nascente della profumeria contemporanea, con cui avevamo già collaborato per la realizzazione di profumi di successo come “Black Pepper”, vincitore nel 2015 del premio “The Art and Olfaction Awards” a Los Angeles. Con Maffei abbiamo compiuto un vero e proprio “Giro d’Italia” alla ricerca di alcune tra le note olfattive più caratteristiche del nostro Paese, come il Bergamotto, l’Iris ed il Cipresso. Il risultato finale è “VOLATA”, un profumo profondo ed intenso, sicuramente fresco, e dall’accento quasi vintage, capace di incarnare quel mix di ricordi e sensazioni che, attraversando l’Italia, sfiorano l’epica di un ciclismo senza tempo, passando da Coppi e Bartali per arrivare ai giorni nostri.”

VOLATA EAU DE PARFUM esprime note di testa di bergamotto, zenzero, pepe rosa e cardamomo, un cuore di iris, fava tonka, lavanda, labdano e angelica e un fondo di patchouli, vetiver, cipresso, vaniglia e musk. Ma non solo. VOLATA, disponibile nella versione da 15 e da 100 ml, esprime anche il desiderio di ripartire con slancio dopo un anno difficile, di raggiungere nuovi traguardi.