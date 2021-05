Beautiful Magnolia, la nuova fragranza di Estée Lauder

Pubblicità

La nuova fragranza Beautiful Magnolia di Estée Lauder è ispirata dall’emozione di una storia d’amore al suo sbocciare. Un profumo vivace, floreale e verde. Beautiful Magnolia cattura ogni momento d’amore, prezioso perché fiorisce come la magnolia, un simbolo di forza e lealtà in amore.

Questa nuova fragranza è giovane e vivace. Dalle note di testa emerge una vibrante apertura floreale, che rivela il profumo vellutato dei petali di Magnolia scintillanti nella rugiada mattutina, creati con estratti naturali arricchiti per catturare il profumo del fiore che sboccia, alle prime luci dell’alba. La Magnolia è equilibrata con Maté croccante ed erbaceo e Water Lotus (fiore di loto americano), che evoca la freschezza di un nuovo amore. Ad ogni incontro, l’intensità cresce. Un vortice di sensazioni contraddittorie si riflette nel nettare – olio di magnolia, sensuale e femminile, abbinato a note luminose di gardenia e rosa turca. Con raggiante felicità, tutti i dubbi scompaiono, lasciando che il cuore si apra come una magnolia in piena fioritura. Il legno di cedro levigato e ricco, il legno di sandalo e il muschio aggiungono calore e ricchezza a quell’istante in cui si scopre di aver trovato ciò che si vuole amare. Questa nuova fragranza è disponibile nelle versioni 30 ml, 50 ml e 100 ml.

Debutta nella sua prima campagna internazionale con Estée Lauder, in qualità di Global Brand Ambassador, Ana de Armas. Ana dà vita all’audace storia d’amore di Beautiful Magnolia.





