Rituale completo per la bellezza del corpo by Sisley-Paris

Pubblicità

Ritrovare una pelle luminosa che emana una rinnovata energia e un corpo pronto per accogliere i primi raggi di sole dell’anno è la mission di Sisley-Paris e dei suoi trattamenti.

La prima fase di una routine completa per il corpo è l’esfoliazione. Exfoliant Moussant Energisant trattamento esfoliante, regala i benefici degli oli essenziali di Lavanda e Rosmarino, le microparticelle esfolianti e gli estratti vegetali eliminano le cellule morte e le ruvidità. In più, questo prodotto sviluppa una schiuma leggera dal profumo energizzante e rinfrescante per un effetto rinvigorente.

Nutrire e idratare la pelle da secca a molto secca con Baume Velours Corps aux fleurs de Safran, altamente lenitivo e rigenerante. L’estratto di fiori di Zafferano lenisce la pelle all’istante mentre il Burro di Karité la ripara e la fortifica. La sua textura cremosa e impalpabile come seta, così come il suo profumo con note di Miele e fiori d’Arancio, regala una sensazione di relax, il tutto con un finish non untuoso.

Per una pelle più giovane e rimpolpata Émulsion Exquise à la Rose Noire. Si tratta di un “velo” sublimatore altamente dissetante che restituisce l’elasticità alla pelle rendendola più bella. Nel cuore di questo nuovo trattamento per il corpo è concentrata tutta la quintessenza della Rosa Nera che riunisce i suoi estratti acquosi e oleosi, sfruttando le sue preziose proprietà dissetando intensamente la pelle che appare rimpolparla e più giovane.

La nuova formula rimodellante si chiama Le Sculpteur. Si tratta di un’emulsione a doppia azione (giorno e notte) che si adatta al bioritmo del corpo intervenendo sulle rotondità. La sinergia dell’olio di Pepe Rosa, della Caffeina, del Cetriolo e dell’estratto di Zenzero Bianco aiuta ad affinare la pelle che appare più compatta come se fosse stata rimodellata.

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème Concentrée Fermeté Corps, invece, è un potente concentrato anti-età dall’effetto rimodellante e avvolgente. La formula coniuga l’efficacia di un siero con il confort di una crema regalando alla pelle del corpo un aspetto più tonico e levigato. Un soin da applicare mattina e sera insistendo sulle zone interessate come il ventre, l’interno braccia e cosce, ecc.

Ma ci sono altre zone del corpo considerate molto delicate che subiscono l’azione nociva dei raggi UV (mani, collo e décolleté), zone alle quali bisogna dedicare un’attenzione particolare con trattamenti mirati.

Per la zona del collo Sisley propone Crème pour le Cou, una crema che risponde alle esigenze specifiche e aiuta a ridefinire l’ovale. La sua texture ricca e cremosa si fonde sulla pelle facilitando un massaggio prolungato del collo. L’estratto di semi di Avena (un attivo dalle proprietà tonificanti), regala un immediato effetto lifting, mentre la Caffeina, associata all’estratto di Alga Rossa e a quello di Ippocastano, esalta l’azione levigante. Anche il décolleté ha il suo trattamento e si chiama Phytobuste+Deécolleté, un soin rassodante ad azione intensiva. L’estratto di semi d’Avena dona omogeneità al décolleté rassodandone immediatamente la pelle mentre gli estratti di Centella asiatica e di Noce ne migliora l’elasticità cutanea. Infine, il burro di Karité, l’olio di Girasole e la Glicerina di origine vegetale idratano, nutrono e donano bellezza alla pelle.

La proposta Sisley non poteva finire senza un suggerimento per idratare le mani. Ecco Crème Réparatrice mains, che grazie a una coppia di attivi idratanti, composta da una soluzione di Biosaccaridi e di uno zucchero di origine vegetale, ripara e protegge la pelle delle mani che ritrovano bellezza, morbidezza ed elasticità.

Insomma, ancora una volta Sisley-Paris ci mette a disposizione un rituale completo per ritrovare benessere ed energia.

www.sisley-paris.com