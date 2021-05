Pubblicità

Design, eleganza e raffinatezza caratterizzano il letto Allan di Noctis, affermata realtà con oltre 30 anni di storia, passione e ricerca nel settore dei letti imbottiti 100% Made in Italy.

Allan interpreta la vocazione al design di Noctis attraverso l’attenzione particolare ai dettagli artigianali e all’assoluta qualità: la testata e il giroletto sono realizzati in soffici schiumati abbinati a ovatta, caratteristica che lo rende assolutamente morbido al tatto in ogni parte. Il gusto ricercato di Allan s’impone, infatti, con la sua morbida testata e diventa elegante e raffinato protagonista di ogni tipo di ambiente. L’originale chiusura ‘a busta’ sul laterale della testata si trasforma quasi nella chiusura di una giacca, con gli alamari rivestiti nel medesimo tessuto del rivestimento, coronando la vocazione sartoriale di questo motivo. Oltre che dall’ampia scelta di rivestimenti e tonalità tra cui scegliere, l’estrema versatilità è rappresentata dalla possibilità di abbinare differenti piedi in legno – natural, bianco, wengè o verniciato colore – per dar vita alla proposta più in linea con i propri gusti.

Nella zona notte l’ottimizzazione degli spazi è un elemento fondamentale e il letto contenitore è la soluzione ideale, poiché consente di riporre i vestiti del cambio di stagione o la biancheria da letto, guadagnando spazio utile nell’armadio.

Allan è disponibile con l’innovativo sistema contenitore Folding Box®, ideato e brevettato da Noctis, che consiste in un pannello di fondo posto all’interno del box salvaspazio, ripiegabile senza alcun sforzo, che facilita l’accesso al pavimento per pulirlo comodamente senza dover spostare o sollevare la struttura. Inoltre, grazie alla nuova tecnologia sweetlift®, il letto con contenitore Folding Box® si solleva senza alcuno sforzo. La particolarità distintiva è rappresentata dal meccanismo di sollevamento che, grazie alla spinta del pistone – regolabile su tre differenti posizioni in relazione al peso del materasso – garantisce un’apertura sempre ottimale. Sarà possibile modificare la posizione di spinta anche nel caso di sostituzione del materasso in un momento successivo all’acquisto. La produzione Noctis si riconosce per l’originalità delle collezioni, la cura nei dettagli e le competenze tecniche nella realizzazione di modelli di alta qualità, in grado di trasformare la zona notte in un ambiente unico e personale.

www.noctis.it