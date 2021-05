Longines Spirit si veste di verde

Pubblicità

Il verde conquista i quadranti della linea Longines Spirit, progettata sulla scia degli strumenti di precisione che hanno accompagnato numerosi avventurieri nelle conquiste dei cieli, dei mari e dei territori inesplorati. Ai criteri estetici e tecnici attuali, la collezione abbina gli elementi presi in prestito dall’universo dei pionieri dell’aviazione. Dopo il quadrante nero, l’argenté e il blu, è giunto il momento del verde per celebrare la collezione Longines Spirit.

Gli orologi e gli strumenti Longines, affidabili, precisi e robusti, hanno contribuito al successo di numerose imprese pionieristiche grazie alle loro tecnologie inedite. I segnatempo Longines Spirit, che fanno rivivere questo ricco retaggio, sono un ponte tra storia e innovazione.

I due ultimi nati di questa collezione, disponibili nel modello tre sfere/calendario e in due dimensioni (40 mm e 42 mm), adottano quadranti di un elegante colore verde. Questo colore, abbinato al beige del Super-LumiNova® conferisce un tocco vintage a queste nuove creazioni, mentre la finitura microbillé del quadrante è all’origine dell’attualissima lucentezza metallica. Sempre mixando sapientemente passato e presente, gli esemplari esibiscono sul loro quadrante cinque stelle applicate che, nella storia di Longines, indicano la massima qualità del movimento.

Alla stregua dei modelli precedenti, le nuove declinazioni sono dotate di una tecnologia all’avanguardia e vantano calibri automatici esclusivi (L888.4) con spirale in silicio. Tutti i segnatempo di estrema precisione sono certificati dal Controllo ufficiale svizzero dei cronometri (COSC) e beneficiano di una garanzia di 5 anni. Completano questi orologi d’eccezione, con cassa in acciaio inossidabile accuratamente lavorata, il bracciale in acciaio o il cinturino in pelle beige, intercambiabili grazie all’esclusivo sistema Longines.

La collezione Longines Spirit rinsalda i legami del marchio della clessidra alata con i pionieri che gli hanno dato fiducia nelle loro imprese. È un modo di celebrare gli eroi del passato e il loro stato d’animo che per Longines è sempre attuale: la ricerca dell’eccellenza.

