Les Beiges Summer Light by Chanel

Per celebrare la bellezza delle giornate estive che sembrano non avere mai fine, Chanel propone la collezione Les Beiges Summer Light, per un maquillage ideale. Questa collezione racchiude creazioni per sublimare il colorito con un effetto naturalmente abbronzato, ma anche ombretti, rossetti e smalti che evocano tonalità solari dall’alba al tramonto. Ispirati alla luce delle giornate estive, sono prodotti perfetti da portare sempre con sé.

Eau de Teint: grazie alla sua formula idratante perfetta per l’estate (75% di acqua e sfere di pigmenti incapsulati), Les Beiges Eau de Teint si fonde sulla pelle per una freschezza irresistibile. La grana della pelle è affinata con naturalezza grazie alla copertura naturale, quasi impercettibile. Il pennello integrato ergonomico facilita l’applicazione, rendendola intuitiva e uniforme.

Crème Belle Mine Ensoleillée: una crema-gel delicata dal risultato vellutato e dalla copertura modulabile, per offrire la giusta quantità di pigmenti alle zone del viso naturalmente illuminate dal sole. Facile da prelevare, si applica in un solo gesto con il pennello KABUKI. Una consistenza cremosa e scorrevole da utilizzare su tutto il viso oppure per strutturare i contorni, applicandola su fronte, tempie, naso e mento. La pelle si illumina di un effetto radioso e naturalmente abbronzato.

Poudre Belle Mine Ensoleillée: offre un effetto abbronzato delicato e naturale che uniforma e illumina il colorito. La sua texture crema polvere crea un velo luminoso e delicato sulla pelle, facendola risplendere grazie a particelle dorate ultra-sottili, per un colorito fresco ed un effetto radioso. Il pennello a mezzaluna integrato consente un’applicazione impeccabile e spontanea in un solo gesto. La poudre si applica con una gestualità ampia sulle guance, oppure si utilizza per disegnare i contorni del viso, in particolare sulla parte alta della fronte, sul mento e sul dorso del naso.

Palette Regard Belle Mine Naturelle: una texture fondente e setosa, morbida e cremosa, leggera e confortevole per illuminare e intensificare lo sguardo: i cinque ombretti di Les Beiges Palette Regard Belle Mine Naturelle si declinano in due armonie esclusive di nuance rosate, kaki e beige che rievocano i toni discreti e caldi dei paesaggi mediterranei. Una palette ultra-versatile da utilizzare come base, come highlighter o come ombretto. Facili da applicare, le cinque nuance possono essere abbinate in infiniti modi. Grazie all’intensità facilmente modulabile e al risultato da satinato a brillante, il colore rimane luminoso e uniforme da mattina a sera.

Rouge Coco Flash: le labbra si vestono di quattro nuove nuance, da un nude caldo a un terracotta luminoso. DAWN, SUNBEAM, FLAME e HEAT: quattro nomi che evocano i colori della luce solare in estate, per illuminare il look con la luce cangiante di quelle giornate estive che sembrano non avere mai fine.

Le Vernis: GLIMMER, SUNLIGHT, GOLDEN SAND e SOLAR sono le quattro nuove nuance esclusive che si ispirano alle sfumature luminose di conchiglie e sabbia al tramonto, dal beige perlato al bronzo.

www.chanel.com