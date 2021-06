Meccaniche Veloci presenta il nuovo Icon GranTurismo

Pubblicità

L’orologio Icon GranTurismo di Meccaniche Veloci si veste di un’eleganza sobria dal twist sportivo connotato dall’effetto bicolore dei quadranti. Il carattere bold dell’orologio trova eco nel concetto stesso di Gran Turismo, un’idea che ancora una volta trova ispirazione nell’universo delle auto sportive di pregio.

La caratteristica cassa a forma di pistone di 49 millimetri del modello Icon GranTurismo è in titanio naturale spazzolato. I quattro quadranti – che indicano altrettanti fusi orari – sono divisi in due “zone” per via dei due colori scelti, blu corsa e bianco, a ricordare la livrea delle auto sportive. L’audace effetto estetico diventa simbolo di un’elegante contrasto. Sui quadranti spiccano i dettagli rossi della lancetta dei secondi e delle ore 12 del quadrante principale che propone anche la finestrella per la lettura della data. Icon GranTurismo è animato dal calibro di manifattura MV 8802 che gestisce simultaneamente i quattro fusi orari, indicando ore e minuti, oltre alla funzione data e secondi. Le funzioni di ogni singolo quadrante sono regolate attraverso le corone poste in corrispondenza degli stessi. Il movimento è visibile grazie al fondello aperto.

Il cinturino di pelle bianca o nera con impunture rosse, agganciato direttamente alla cassa attraverso un sistema che non prevede la presenza delle anse, monta una fibbia deployante d’acciaio a-DLC nera.

La passione per la tecnica e la bella orologeria, l’inesauribile ispirazione offerta dall’universo delle quattro ruote unite alla componentistica certificata 100% Swiss Made trovano una nuova originale espressione in questo segnatempo della collezione Icon.

www.meccanicheveloci.com