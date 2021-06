Gruppo Gabel presenta le proposte per la P/E 2021

Pubblicità

Le soluzioni del Gruppo Gabel accompagnano le persone nella vita di tutti i giorni, valorizzando ogni angolo della casa con tessuti di altissima qualità, 100% made in Italy, capaci di aggiungere personalità ad ogni contesto. Il Gruppo ha presentato – con i suoi brand Gabel1957 e Somma1867 – un vasto assortimento di proposte pensate specificamente per la bella stagione, introducendo un’esclusiva selezione di copriletti leggeri e copriletti trapuntati, sempre coordinabili con tutti i completi lenzuolo, per vestire con stile le camere da letto.

Fra le novità di Gabel1957 per la bella stagione nuovi disegni anche nella storica collezione Naturae , i cui copriletti trapuntati sono caratterizzati da imbottiture ecologiche in cotone e Ingeo, anche due dei disegni più apprezzati nella stagione invernale, Lobelia e Acer, saranno declinati anche nei nuovi quilt per impreziosire la zona notte con l’arrivo dei primi caldi. Confermati in questa versione anche i disegni Lapis, Botanico, Grecale, Bamboo, Potosynthesis, Stella e Orizzonte.

Entrano da quest’anno a far parte della grande famiglia di Naturae, anche due nuovi copriletti leggeri con preziose lavorazioni in jacquard, Forest e Floriana, che unendosi al copriletto Scilla, rendono l’intera collezione ancora più seducente, in linea con i gusti di tutti. E per chi ricerca relax e benessere nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente che ci circonda, Ethos, è la collezione perfetta. I quattro disegni iconici di Ethos (Virtus, Filos, Glacies, Globe) sono stati declinati sui nuovi copriletti trapuntati, stampati su cotone organico certificato GOTS (che premia l’utilizzo di fibre naturali biologiche). Ethos è una collezione 100% eco-sostenibile realizzata con filati naturali, come il cotone, la piuma, la lana, il kapok e il lattice, unica nel suo genere nel panorama tessile italiano. L’imbottitura è stata realizzata in poliestere rigenerato certificato, confermando l’anima green dell’intera collezione. Le stesse novità per la stagione primaverile sono state incluse anche nella collezione Profumo di Lavanda, l’anima romantica di Gabel1957. In questa collezione, i copriletti trapuntati sono realizzati in tessuto Sweet Touch, ulteriormente impreziosito dai due nuovi disegni Iris ed Elisir, il primo realizzato con stampa digitale, il secondo con stampa rotativa; l’amatissimo disegno Madeleine verrà proposto anche sui copriletti trapuntati e sul copriletto/telo multiuso mentre il disegno Infinity è stato arricchito con una nuovissima variante colore, sui toni del rosa.

I copriletti leggeri e i quilt in tessuto Sweet Touch ritornano anche nella collezione Chromo , icona del mondo Gabel e passpartout di stile per tutte le ambientazioni e stili. Chromo si suddivide in 3 anime: Luxury (con effetto luminoso), con i toni morbidi della tinta unita Basic e il tocco glamour di Skin, pensata per chi ha un animo trendy e ama osare. Le varianti presentate negli scorsi mesi (2 Skin, 4 Luxury e 3 Basic) sono state interamente confermate, così come la proposta cromatica, con l’aggiunta naturalmente di due specifiche declinazioni, i copriletti leggeri e i copriletti trapuntati in tessuto Sweet Touch, un morbido tessuto jacquard da 58 fili.

Le geometrie razionaliste e pittoriche, moderne e mail banali della collezione Trendy vengono riproposte anche per la prossima stagione, con i nuovi disegni Paint e Parallel che affiancano i disegni best seller dello scorso anno, caratterizzati da cromie intense e giochi di forme regolari e declinati anch’essi nelle referenze più leggere, adatte a temperature più miti.

Una moderna reinterpretazione di stampa con effetto trama ordito tinto filo è stato scelto per decorare i teli multiuso e i copri letti leggeri e non della collezione Joy, una linea capace di portare allegria in tutta la casa. Il disegno, a cui è stato dato il nome Scott, cattura ogni sguardo con la forza delle sue stampe scozzesi, con la sua raffinatezza, ma anche con l’effetto unico, quasi tridimensionale, di “trama e ordito” generato dalle sue geometrie. Confermati gli intramontabili best seller Wilson e Wallace.

Nella collezione Teen, pensata appositamente per i più giovani, il copriletto leggero diventa colore ed energia per le camerette. Gli amatissimi disegni Evolution e Medley oggi saranno disponibili anche nella versione copriletto trapuntato. Con questa linea, il Gruppo Gabel ha favorito l’incontro tra lo spirito della gioventù e l’allegria della bella stagione, creando nuovo valore per gli spazi domestici dei ragazzi, sempre più luoghi di relax e benessere.

Le proposte di Gruppo Gabel per la primavera/estate sono accomunate da un’incredibile leggerezza, da un’eleganza senza tempo e da una morbidezza ben percepibile in ogni singolo prodotto. Tutte le creazioni sono certificate OEKO-TEX e sono state realizzate con processi produttivi che in ciascuna fase rispettano l’Ambiente e la salute dell’uomo.

