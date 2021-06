La Masque Exfoliant di On The Wild Side

Pubblicità

In sintonia con lo spirito autenticamente green di On The Wild Side – il pionieristico brand di cosmetica che ha inaugurato il filone del super biologico – con l’estate in arrivo la beauty routine si arricchisce di un nuovo gesto: la Masque Exfoliant, un dolce rituale di rigenerazione che prepara la pelle del viso alle prime esposizioni al sole. La formula della Masque Exfoliant, certificata biologica, rispecchia fedelmente il manifesto della linea: solo ingredienti 100% naturali (conservanti inclusi), tra cui spiccano gli attivi estratti dai boccioli di faggio e dalla linfa di betulla, rinomati per le loro proprietà rigeneranti e antiossidanti; entrambi gli ingredienti sono raccolti manualmente dalle piante selvatiche nelle foreste incontaminate in Francia.

La piacevole texture in gel, che sfrutta le proprietà esfolianti della polvere di riso e degli acidi della frutta, a contatto con l’acqua si trasforma in un latte fluido, da massaggiare delicatamente su viso e collo, senza rischi di irritazioni o arrossamenti. Usata una volta alla settimana, la Masque Exfoliant elimina con dolcezza le impurità e leviga la superficie della pelle, stimolandone il rinnovamento cellulare.

