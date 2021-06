Maddie Ziegler: 10 cose che non sai su di lei

Pubblicità

Maddie Ziegler è una ballerina giovanissima, diventata famosa in tutto il mondo grazia al fatto di aver partecipato a diversi video della cantante Sia, come Chanderlier. Ballerina prodigio, ha recentemente debuttato da attrice è ed considerata come una delle teenager più influenti.

Cosa non sapete di Maddie Ziegler? Ecco dieci cose che non sapete su di lei.

1. Sin dall’età di due anni, Maddie Ziegler ha avuto la passione della danza. Nata a Pittsburgh, in Pennsylvania, il 30 settembre 2002, la madre di Maddie, Melissa, ha cominciato sin da subito a portare sia lei che la sorella più giovane Mackenzie a fare lezioni di danza. Alcuni anni dopo, questo trio ha debuttato nella serie reality Dance Moms. Lo show ha dato un’immensa popolarità alla Ziegler, la quale in seguito è diventata virale, facendo parte dei video musicali di Sia, come Chanderlier, Elastic Heart e Big Girls Cry, che hanno collezionato qualcosa come più di 1,5 miliardi di visualizzazioni.

2. Maddie Ziegler ha un famiglia allargata. Oltre ad avere una sorella minore, Maddie ha anche due fratellastri nati da un precedente matrimonio del padre Kurt Ziegler, di origini tedesche, e un fratellastro e una sorellastra figli del nuovo compagno della madre. I suoi genitori hanno divorziato nel periodo in cui Maddie debuttata in tv con lo show Dance Moms.

3. Maddie Ziegler ha studiato diversi tipi di danza. Nel corso della sua breve ma intensa carriera, Maddie Ziegler ha studiato diversi tipi di danza, tra cui il tip tap, il jazz, diversi tipi di danza moderna e il balletto acrobatico. Ha otto anni, prima di partecipare con la madre al talent show Dance Moms, la Ziegler era stata selezionata per Live to dance, cancellato prima della messa in onda. Questo non le ha impedito di rifarsi l’anno seguente e di diventare una ballerina piuttosto famosa.

Maddie Ziegler Sia

4. Maddie Ziegler e il duo con Sia. Quello che si è creato con la cantante australiana Sia, è stato un vero e proprio duo. Protagonista assoluta in Chandelier, Maddie Ziegler ha vinto il premio come Miglior Coreografia e si è guadagnata la nomination per il miglior video agli Mtv Music Awards del 2014. La collaborazione ai videoclip di Sia ha raggiunto quota sette: oltre a quelli già citati, la Ziegler ha partecipato a Cheap Thrills, The Greatest e Rainbow. Sia ha dato decisamente una svolta alla vita e alla carriera di Maddie, mostrando quanto sia brava a ballare e ad essere espressiva con tutto il corpo.

L’attrice ha un rapporto molto particolare con SIA, infatti è apparsa in diversi video della cantante. Inoltre è stata la protagonista di Music, il debutto alla regia di SIA che però non ha riscontrato il successo sperato. Di seguito eccola in una foto ritratta da uno dei videoclip che ha fatto per la cantante.

Maddie Ziegler: ballerina e attrice

5. Maddie Ziegler non si è esibita solo con Sia. Maddie Ziegler si è esibita anche in alcuni show come al Jimmy Kimmel Live!, al Saturday Night Live, al The Ellen Degeneres Show e ai 57th Annual Grammy Awards. La sua danza è subito riconoscibile, con un corpo e soprattutto un viso molto espressivo, figlio del suo carattere vulcanico e dello stretto rapporto con Sia che l’ha fatta letteralmente sbocciare.

6. Maddie Ziegler ha debuttato come attrice nel 2012. In quell’anno, la Ziegler ha fatto il suo debutto di attrice nella serie tv Drop Dead Diva. In seguito, ha girato alcuni episodi delle serie Austin & Ally, Pretty Little Liars e Nicky, Ricky, Dicky & Dawn. Nel 2017 ha esordito sul grande schermo facendo parte del cast di Il libro di Henry, mentre ha svolto anche il lavoro di doppiatrice nella versione anglosassone del film Ballerina ed è stata giudice nel programma So You Think You Can Dance.

7. Maddie Ziegler è anche modella e scrittrice. Oltre che ballerina e attrice, Maddie Ziegler è anche modella per varie linee di abbigliamento. All’inizio del 2018 è stata scelta per diventare testimonial di Tiffany e Co., mentre quattro anni prima, nel 2014, ha firmato, in coppia con la sorella minore Mackenzie, una linea di abbigliamento speciale, la The Maddie & Mackenzie Collection. Sul fronte dell’editoria, Maddie vi ha debuttato nel 2017 con il libro The Maddie Diaries a cui ha fatto seguito The Audition, primo capitolo di una trilogia per ragazzi.

Maddie Ziegler: Instagram

8. Maddie Ziegler ha un account Instagram seguitissimo. Maddie Ziegler ha raggiunto una popolarità altissima dopo le sue performance nei videoclip di Sia. Ad oggi, il suo profilo Instagram è seguito da più di 12 milioni di persone. I suoi 1595 post riguardano prevalentemente scene di vita quotidiana, momenti di relax e divertimento in compagnia della sorella o degli amici. Le foto mettono in mostra tutta la sua gioventù ed il fisico statuario modellato da anni di danza, evidenziato anche da vestiti ad hoc che ne sottolineano i muscoli e le curve.

9. Maddie Ziegler comunica con i fan grazie a Twitter. Per comunicare con i fan, Maddie Ziegler ha scelto Twitter. Più semplice ed immediato di altri social, Maddie utilizza questa piattaforma per sponsorizzare i suoi lavori, soprattutto l’ultimo libro da lei realizzato, e per ricordare al suo pubblico, composto da un milione e 300 mila follower, gli appuntamenti televisivi o radio che la vedono protagonista.

Maddie Ziegler e Jacob Sartorius

10. Maddie Ziegler è stata fidanzata con Jacob Sartorius. Prima che il giovane cantante americano Jacob Sartorius si fidanzasse con la star di Stranger Things Millie Bobby Brown, si era frequentato con Maddie Ziegler. Entrambi giovanissimi, pare che la cosa non sia durata più di tanto e che poi lui abbia conosciuto la Brown, che è anche una delle amiche più strette della Ziegler. Sta di fatto che tra di loro c’è ancora una bella amicizia e pare che lei adesso si sia legata a Jack Kelly, figlio di Pat, un ex campione di Baseball della Mlb.

