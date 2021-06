Relax a bordo piscina con le collezioni BALI e PUSH di MYYOUR

Pubblicità

Punto focale degli spazi outdoor, l’area piscina è il luogo del divertimento e del relax per eccellenza. E’ qui che durante la bella stagione ci si ritrova per rinfrescarsi, nuotare, leggere un libro e passare del tempo in compagnia. Organizzare questo spazio in modo efficiente è fondamentale per poterne godere appieno. MYYOUR, marchio italiano che da sempre si specializza in arredamenti per esterno completamente prodotti in Italia, sviluppa soluzioni dal notevole impatto estetico ma dotate di tutti quei dettagli funzionali che facilitano la convivialità. Partendo dai lettini, MYYOUR ha progettato intere collezioni come BALI e PUSH, due proposte dallo stile diverso ma accumunate da materiali di qualità fatti per resistere al tempo e alle mode.

COLLEZIONE BALI

Se pensiamo a Bali la nostra mente ci riporta ai tramonti, ai templi e alle rigogliose foreste, elementi tipici dell’isola indonesiana. Con questa nuova collezione MYYOUR vuole trasmettere la serenità ed il comfort che solo un beach set composto da lettino, tavolino e ombrellone può dare. Il lettino BALI è impilabile fino a 14 unità con uno schienale regolabile in 5 posizioni. Il tessuto in poliestere e PVC in 3 colori é combinato con 3 colori per la struttura in polipropilene, resistenti entrambi ai raggi UV.

Il tavolino BALI, sempre realizzato in polipropilene, si accompagna seguendo i colori disponibili per la struttura del lettino. La collezione BALI è completata dall’ombrellonein tessuto acrilico con struttura in acciaio, disponibile in 2 versioni: tondo con diametro di 2,5 m oppure quadrato con lato da 2 m.

Misure lettino BALI: H37 x L198 x W88 cm Misure tavolino BALI: H38 x L48 x W48 cm Misure ombrellone BALI tondo: H225 x ø 250 cm Misure ombrellone BALI quadrato: H225 x L200 x W200 cm



PUSH, lettino

Il vivere l’esterno è fatto di situazioni diverse, ma complementari fra loro, con il comun denominatore di voler assaporare al meglio, accomodati sul divano, attorno ad un tavolo o sdraiati su un lettino, quello che l’outdoor può offrire in termini di relax e convivialità. Per questo la famiglia di arredi PUSH è stata arricchita con tutti gli elementi necessari ad arredare e allestire con cura questi spazi, sempre più centrali sia a livello residenziale che contract. Il lettino PUSH riprende il tratto distintivo della collezione, ovvero la caratteristica gamba frontale in alluminio pressofuso, e diventa il complemento d’arredo perfetto da posizionare a bordo piscina.

Le dimensioni generose della seduta regalano una comodità sorprendente e ben oltre le aspettative. La struttura in alluminio e tessuto è impilabile e permette una regolazione dell’altezza dello schienale. A scelta, può essere dotato di parasole e ruote. Per aumentare il comfort di seduta MYYOUR mette a disposizione anche un materassino in tessuto da esterni.

Misura: H36 x L210 x W88,5 Misura con ruote: H36 x L218 x W88,5



PUSH, tavolini

I tavolini PUSH hanno una struttura in alluminio verniciato a polveri epossidiche in tre colori (bianco, gunmental e grigio sabbia metallizzato), maneggevole ed ideale per l’utilizzo in ambienti esterni. Il top in gres con spessore 12 mm è proposto in 3 diverse finiture – marmo bianco, marmo nero e pietra – per abbinarsi al meglio con gli imbottiti che arredano la zona relax outdoor. A caratterizzare il modello è il taglio diagonale che definisce i quattro angoli. 3 anche le misure in cui è disponibile: 60×60 cm, 60x120cm e 120x120cm, tutti con altezza 30 cm.