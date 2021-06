Il bracciale tennis secondo Mabina Gioielli

Pubblicità

Mabina Gioielli presenta una linea inedita di bracciali d’argento 925. Si tratta del bracciale tra i più tradizionali: il tennis. Il centro di questo gioiello di Mabina Gioielli è uno zircone colorato taglio a cuore, elegante quanto splendente, del diametro di 2,5 mm. I cuori di zircone verde e rosso sono abbinati all’argento 925 rosato e ad una fila di zirconi bianchi.

Per un effetto di bagliore assoluto, la versione con cuore di zircone bianco e tennis di zirconi bianchi accende ogni look. Il cuore blu e gli zirconi bianchi su argento 925 descrive un accostamento classico con un tocco in più. Tutti i bracciali montano una chiusura a clip per la massima sicurezza al polso e sono disponibili in due dimensioni, 16 o 18 centimetri.

Raffinati gioielli con una peculiare eleganza impreziosiscono lo stile di donne diverse, attente al dettaglio e al valore della loro femminilità.

