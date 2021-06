Le nuove proposte bagno di Dialma Brown

Pubblicità

Dialma Brown amplia il suo catalogo affacciandosi al mondo dell’arredo bagno. “Volevo che lo stile Dialma Brown abbracciasse tutti gli ambienti di casa e ho quindi sentito la necessità di estendere la proposta di arredi anche per la zona bagno” racconta Michele Marchi, Amministratore Unico dell’Azienda. “In questi mesi ascoltando la clientela ho infatti percepito questa esigenza di avere un total look Dialma Brown e così abbiamo interpretato il nostro stile anche per questa zona della casa”.

Così nasce un’accurata selezione di arredi pensati per un bagno di carattere e dal sapore “industriale”, che nei prossimi mesi vedrà l’integrazione di numerose altre proposte. Dai mobili, ai complementi come la scaletta porta asciugamani, ogni elemento è progettato per personalizzare lo spazio con un’impronta distintiva, unica e originale. La collezione dell’azienda si completa anche di tre diversi modelli di lavabo da abbinare alle strutture. Si tratta di lavabi che possiedono un’anima “green”; sono infatti realizzati con un composto di scaglie di legno e resina naturale. Il legno vecchio, quello di recupero al quale Dialma Brown regala nuova vita, e il metallo sono il fulcro di questa nuova collezione. Una proposta inedita pensata per arredare con lo stile distintivo Dialma Brown anche l’ambiente bagno, rendendolo accogliente e caldo come il resto della casa.

www.dialmabrown.it