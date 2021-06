Il Glow di Sisley-Paris

Pubblicità

Come un magico e immediato raggio di sole che illumina la pelle tutto l’anno, con pioggia o bel tempo, il GLOW è diventato un must di bellezza e salute, sinonimo di freschezza e luminosità. Come averlo? Come spesso accade, Sisley-Paris esaudisce i nostri desideri e ci propone nuovi alleati:

Phyto-Touche Gel è un gel fresco, colorato, mat o iridescente, che contiene pigmenti che riflettono la luce con riflessi dorati e ramati, per un incarnato naturale e abbronzato in trasparenza. Nel cuore della formula: estratti di olio di Sesamo e di Jioh per una buona idratazione. Si applica dopo il trattamento giorno o dopo il fondotinta, in modo uniforme su tutto il viso o localmente sulle zone da illuminare.

Phyto-Touche Illusion D’Été è una polvere-gel abbronzante ultra delicata, che ravviva naturalmente la pelle chiara e illumina gli incarnati abbronzati. Autentico maquillage soin, la sua formula offre proprietà emollienti, idratanti e protettive grazie agli estratti di origine naturale di Gardenia, Malva e Tiglio. Il suo piccolo formato permette di portarla ovunque ed è adatta a tutte le carnagioni grazie alla sua nuance universale. Facile da applicare: all-over, uniformemente su tutto il viso; localmente, sui punti chiave del viso dove il sole si posa naturalmente.

Phyto-Touche Poudre Éclat Soleil promette di ravvivare la luminosità dell’incarnato, una crema-polvere 3 in 1 disponibile in due tonalità per un’abbronzatura su misura. Le nuance hanno un design a “onda”: 2 tinte beige dorato per la luminosità e una tonalità di blush per donare freschezza e colore. Sotto il velo abbronzato, Sisley riunisce le proprietà emollienti e anti-secchezza degli oli di Karité e Camelia per donare morbidezza e confort alla pelle. L’applicazione è facile e intuitiva, in tre modi diversi: Contouring, Bronzer, Blush.

Ultra-sensoriale, Le Phyto-Gloss veste le labbra di una brillantezza estrema con un luminoso velo di colore. È disponibile in dieci nuance e due finish: brillante e scintillante. Per labbra sempre più idratate e modellate, la formula ultra-soin contiene il complesso Hydrobooster, composto da Acido Ialuronico e Glucomannano di Konjac. Inoltre è arricchita da oli di Macadamia e Karité, nonché da un complesso “Oléo-Beauty” composto da 3 oli per un effetto avvolgente e un confort impareggiabile. Le Phyto-Gloss può essere applicato in tre modi diversi, a seconda degli stati d’animo e delle proprie esigenze: da solo, per una brillantezza in totale trasparenza, su una matita labbra per un effetto volume, su un rossetto, per un risultato più intenso e un effetto “laccato”.

Pelle raggiante, incarnato appena abbronzato, zigomi rosati, labbra lucide… bastano pochi gesti essenziali a portata di mano per ottenere questo tocco di bellezza in più, tanto ricercato.

www-sisley-paris.com