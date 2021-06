Obiettivo relax all’Excelsior Congress SPA & Lido di Pesaro

Pubblicità

Excelsior Congress SPA & Lido, l’unico boutique hotel 5 stelle di Pesaro, sorge sul lungomare, a breve distanza dal centro storico. Sul mare, ma lontano dal caos, l’Excelsior Congress SPA & Lido grazie ai suoi spazi concede momenti di pace, immersi in una cornice dal fascino antico, anni ’50, ed è il luogo ideale dove concedersi una pausa rilassante.

Le suite, arredate per ricreare un ambiente armonioso ed equilibrato, vista mare, con finiture e materiali di pregio, coccolano mente e corpo, sono il luogo ideale per sentirsi in vacanza senza necessariamente partire per destinazioni lontane e sono dotate di tutti i comfort.

Per gli amanti del benessere e della cura del corpo la bellissima SPA Excelsior è il fiore all’occhiello della struttura: piscina coperta riscaldata con getti idromassaggio, sauna finlandese, kneipp verticale e sala relax. Il rifugio perfetto dove staccare la spina, vivere momenti di pace e relax in un ambiente esclusivo e regalarsi una pausa di benessere rigenerante. Alla SPA Excelsior potrete provare l’esclusiva cabina con doccia Vichy, una doccia con cinque getti d’acqua che sfrutta l’effetto dell’acqua a pioggia per stimolare e tonificare i tessuti e regalarvi momenti di pace assoluta con un bagno di benessere nell’Hydro suite. La SPA Excelsior è un piccolo gioiello vista mare, forse l’unico in Italia, dove anche tutte le cabine per i trattamenti hanno grandi vetrate da cui si può ammirare lo spettacolo del mare d’inverno.

Per cena ci si accomoda in uno degli eleganti tavoli del ’59 Restaurant dove si assaggia una cucina pop capace di esaltare la tradizione, raffinata ma fuori dagli schemi, una cucina che sa stupire e conquistare. E se si desidera vivere un momento gourmet dal mood romantico senza però rinunciare a gusto e panorama si può ordinare la cena direttamente in camera e godere del massimo della privacy.

Excelsior Congress SPA & Lido è poi il punto di partenza perfetto per una gita fuori dal tempo: l’entroterra di Pesaro è infatti un territorio magico, costellato di gemme architettoniche e naturalistiche e tra le sue dolci colline sono custoditi piccoli borghi storici, fortezze medievali e castelli che raccontano storie antiche tra mito e leggenda.

www.excelsiorpesaro.it