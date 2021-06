Riapre con una veste rinnovata il Romantik Hotel Cappella di Colfosco

Pubblicità

In Val Badia (Alto Adige), a 1.645 metri, le Dolomiti si possono toccare con un dito e in questo suggestivo regno naturale sorge il Romantik Hotel Cappella di Colfosco (BZ), incorniciato dal Sassongher e dall’imponente Gruppo del Sella. Il 12 giugno 2021, dopo un completo restyling, l’hotel 5 stelle – che fa parte del nuovo marchio di lusso Pearls by Romantik – apre le porte per mostrare le sue bellissime novità: le camere sono state ingrandite e rinnovate con grandi vetrate che amplificano la vista sulle vette e dotate di pavimenti in legno naturale (dalla funzione antiallergica) e di grandi balconi privati oppure terrazze con vista sulle montagne o sul paesino di Colfosco e Corvara. Alcune stanze godono di una sauna privata a infrarossi con vapore vitalizzante. Tra i piani dell’hotel, ci sono nuove aree lounge panoramiche e l’area relax esterna del centro benessere è stata ampliata di oltre 1300 mq, che offre una splendida zona relax con lettini a sdraio, lago artificiale e vista idilliaca sulle vette. È stato anche realizzato un grande parcheggio interrato a più piani, con quattro stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Il ristorante – anch’esso rinnovato con nuovi tocchi – propone ricercate ricette della cucina locale, mediterranea e internazionale, dove tradizione e innovazione si fondono per caratterizzare i piatti di sapori autentici, che nascono da un’accurata selezione di prodotti regionali e delle erbe del giardino. Cene a lume di candela, a base di carne, ma anche di pesce, degustazioni di vini (tra 400 etichette selezionate) e formaggi, menu à la carte, sono solo alcune delle irrinunciabili esperienze per il palato.

Il centro benessere – collegato direttamente con la piscina esterna riscaldata, un’emozione unica per sentirsi parte del paesaggio – è il luogo dove lasciarsi andare e rigenerarsi completamente, complici la grande piscina coperta al clorozono, le cui vetrate offrono una vista privilegiata sul paesaggio dolomitico; la Sky Room panoramica dedicata al puro relax; il bagno turco; la sauna finlandese; la sauna salina e la sauna per famiglie dedicata anche ai bambini, oltre al grande spazio per il fitness. Originali e legati al territorio i trattamenti di benessere (alla stella alpina, al burro di capra, alle mele, al pino mugo, al cirmolo). L’hotel è votato all’arte e alla bellezza in ogni dettaglio: dipinti d’autore, statue e oggetti provenienti da ogni parte del pianeta sono custoditi nelle aree comuni e nella collezione d’arte moderna nella galleria privata Art Gallery Renèe. Fuori dalla porta si apre un mondo meraviglioso da scoprire con percorsi di trekking e mountain bike, sui sentieri del Parco naturale Puez – Odle o del mitico Giro del Sella, e ancora la via ferrata Tridentina del Pisciadù, e i Prati dell’Armentara che sbocciano in un tripudio di fioriture. Con il Mountain Pass Alta Badia, l’auto si dimentica in garage. Inoltre, gli amanti del green trovano un campo da golf a 9 buche vicinissimo all’hotel.

Per la stagione estiva 2021 prezzi a partire da 145 euro per persona al giorno in mezza pensione in camera doppia Alpine. I bambini che dormono in camera con i genitori pagano 40 euro al giorno fino a 2 anni d’età; hanno una riduzione del 50% dai 2 ai 7 anni e lo sconto del 30% dai 7 anni in su.